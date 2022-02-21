法俄领导人通话 普京称演习结束就从白罗斯撤军

（早报讯）法国总统马克龙星期天（2月20日）和俄罗斯总统普京通了105分钟的电话。普京告诉马克龙，他打算在白罗斯军事演习结束后就让俄军撤离白罗斯。马克龙过后也和美国总统拜登、英国首相约翰逊及乌克兰总统泽连斯基通电话。

法新社报道，法国总统府发表新闻公报说，普京的讲话“必须得到验证”，并指普京的说法似乎与白罗斯政府的声明相矛盾。白罗斯国防部早前表示，演习结束后，大批俄罗斯部队将继续留在乌克兰北部边境的附近。

另据新华社报道，根据法国总统府公报，马克龙和普京在通话中同意优先通过外交途径解决当前危机，包括恢复“诺曼底模式”下的工作；推动乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、俄罗斯、欧洲安全与合作组织）在未来数小时内举行会议，以达成停火承诺等。

公报说，泽连斯基表示不会对挑衅行为作出回应并遵守停火协议。

俄罗斯总统网站当天发布消息说，俄法领导人对乌克兰东部地区接触线地带局势急剧恶化表示严重关切。双方认为，应在“诺曼底模式”下通过外交途径寻求解决方案，以实现停火并逐步化解冲突。

普京表示，乌东地区紧张局势升级的原因是乌政府军的挑衅行为。北约不断向乌克兰政府提供现代化武器弹药，推动乌采取军事手段。结果遭受苦难的是乌东地区平民，他们被迫向俄罗斯疏散，以躲避愈演愈烈的炮火袭击。普京批评乌方只是做出谈判姿态，并表示明斯克协议从未得到落实。

路透社报道，美国白宫发表声明说，拜登和马克龙针对俄乌边境局势就持续的外交和威慑努力进行了讨论。

另外，英国首相府发言人说，约翰逊认为，普京向马克龙表示愿意通过外交途径寻求解决方案，是一个积极迹象。但约翰逊强调，“乌克兰的声音必须是所有讨论的核心。”