美高层：现在制裁俄罗斯会立即点燃战火

（早报讯）尽管西方广泛认为俄罗斯即将入侵乌克兰，乌克兰总统泽连斯基也极力呼吁西方马上制裁俄罗斯，但美国政府仍然拒绝在俄罗斯发动攻击前向对其祭出制裁。

路透社报道，美国和英国最近几天多次警告，俄罗斯将向乌克兰采取军事行动，但美国高层星期天（2月20日）强调，在克里姆林宫入侵乌克兰之前就制裁俄罗斯，只会立即点燃战火。

乌克兰总统泽连斯基和越来越多的批评者认为，如果美国与其盟友非常笃定普京准备入侵乌克兰，他们现在就应该制裁俄罗斯。

美国国务卿布林肯当天接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说：“制裁的首要目的是阻止俄罗斯发动战争。你一触发它，威慑力就消失了。”

美国副总统哈里斯在慕尼黑向媒体表示，西方将向俄罗斯采取的制裁措施将会是史上最严厉的”，但她呼应布林肯的观点，即现在仍有一些方法可以阻止普京。

哈里斯说：“我们都同意，这些制裁警告所发挥的威慑作用还是有意义的，尤其是……我们仍然希望能找到一条化解这场危机的外交途径。”

五角大楼发言人柯比星期天接受福克斯新闻访问时也说，现在就制裁俄罗斯将触发其入侵行动，“如果你因为某人还没有做的事而惩罚他们，他们可能干脆立刻行动。”

英国首相约翰逊星期天表示，如果克里姆林宫下令入侵乌克兰，美国和英国将切断俄罗斯企业使用美元和英镑进行国际交易。俄罗斯是全球最大的油气和金属出口国之一，这些产品主要以美元定价和结算，阻止俄罗斯企业以美元和英镑交易将造成沉重的打击。