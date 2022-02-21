（早报讯）北京冬奥会在昨天（2月20日）闭幕，17天时间里留下了众多难忘瞬间，让我们通过照片来做回顾。

1.冬奥开幕式上，最后一棒火炬手迪妮格尔·衣拉木江（左）和赵嘉文将火炬嵌入“大雪花”中央。中国选择了两位名不见经传的运动员点火，其中一位是来自新疆的运动员。这是中国对于新疆人权问题的回应。

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2.谷爱凌一边吃韭菜盒子一边等待分数。出生在美国的混血运动员谷爱凌是本届冬奥最大的明星之一。她的一举一动都是中国、乃至全球焦点。冬奥之前，谷爱凌已经签下了超过20个商业代言。而对于中国体育迷而言，她在场边吃韭菜盒子的这一幕就是给中国美食的活广告。

（法新社）

3.羽生结弦挑战四周半跳失败。作为两届冬奥冠军，日本名将羽生结弦将完成四周半跳作为他在本届北京冬奥会上的唯一目标。尽管挑战失败，但这是伟大运动员在向人类的极限挑战。

（路透社）

4.陈巍为美国赢下男子花样滑冰冠军。一半华裔血统的谷爱凌为中国出战，完全华裔血统、同样出生在美国的陈巍为美国出战，并赢得一面重量级金牌。

（法新社）

5.卡米拉·瓦利耶娃的眼泪。年仅15岁的卡米拉被认为是能力空前的女子花样滑冰运动员，本届冬奥女子花滑单人金牌原本是她的囊中之物。然而卡米拉在冬奥赛前的药检中呈阳性，虽经申诉得以继续参赛，但她的表现还是大受影响。最终在单人滑中只排名第四。虽然年轻，但俄罗斯花样滑冰强手如云，卡米拉想要下届冬奥继续参赛难度极大。

（路透社）

6.短道速滑男子500米半决赛，韩国名将黄大宪（左一）在即将摔倒的一刹那向后伸出冰刀。中国选手武大靖（右一）赶忙躲闪。韩国和中国这对短道速滑赛场的老冤家本届继续激烈对决。和比赛同样激烈的，是对裁判判罚的争议。

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7.美国单板滑雪传奇人物肖恩·怀特完成最后一次冬奥比赛，泪撒赛场。

（路透社）

8.历史上火焰最小的奥运主火炬。本届冬奥几乎没有主火炬点火仪式，两位火炬手将最后一支火炬嵌在大雪花中央，完成主火炬“点火”。开幕式总导演张艺谋表示这突出了环保理念，并且和2008年北京奥运不同，当年的中国要震撼世界，要表现自己，如今的中国更轻松也更自信。

（路透社）

9.中国民众争购“冰墩墩”，这个熊猫外形的吉祥物绝对可以争夺奥运史上最成功吉祥物名号。它成为这个农历新年中国最为抢手的年货。

（新华社）

10.闭幕式上用烟花打出“天下一家”标语，在冠病疫情和反全球化浪潮的当下，这样的口号显得格外遥远。