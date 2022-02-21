中俄关系在乌克兰危机中 敲响了美欧的警钟

（早报讯）中国外交部长王毅表示，乌克兰的主权应该得到“尊重和维护”，但他也站在俄罗斯一边，称北约东扩正在破坏欧洲大陆的稳定。

王毅周六（2月19日）以视讯方式参加在德国举行的第58届慕尼黑安全会议时，做出上述表示。

《纽约时报》报道，这是中国涉足欧洲安全事务且明确偏向俄方，公然挑明与美国与其盟友唱反调的最新举措。现任和前任的美欧官员对此感到震惊，他们指中俄之间几乎已达成了足以重新调整世界秩序的互不侵犯条约。

五角大楼发言人柯比上周表示，美国政府正在留意中国和俄罗斯之间“迅速发展的关系”。他说，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平2月初在北京会晤时发表的联合声明，表明中国支持普京在乌克兰周边的军事集结。

柯比说：“中国对俄方行动的默许，如果那可以称为默许的话，是高度令人震惊的，而且使欧洲的安全形势变得更不稳定。”

美欧官员认为，中俄宣称将与其他国家合作，“促进真正的民主”，反对美国主导的意识形态和制度，是为建立一个独裁不受挑战的新世界秩序。

欧盟委员会主席冯德莱恩2月19日在慕尼黑说：“他们寻求的新时代，是取代现有的国际秩序”，她指中俄“更喜欢强者统治而非法治，恐吓而非自决，胁迫而非合作。”

曾在国务院任职的加利福尼亚大学圣地亚哥分校21世纪中国中心主席舍克（Susan Shirk）说：“这当然令人担忧，从美国国家安全或美国国家利益的角度来看，这不是一个积极的发展。”

普京和习近平2月4日举行了实体峰会，宣示两国深化战略协作的一致立场。两国领导人在会后发表的联合声明中，就反对北约东扩、台湾独立、警惕美国“印太战略”的问题上做出一致表态。