缅甸军方反对新亚细安特使与反对派成员会面

（早报讯）缅甸军方反对新的亚细安缅甸特使与缅甸反对派组成的“民族团结政府”成员会面。

法新社报道，缅甸外交部星期天（2月20日）晚上近午夜时分发表声明说，缅甸寻求“与亚细安成员国，包括亚细安特使建立建设性的合作关系”，但它不能同意亚细安特使与缅甸的“非法协会和恐怖组织”接触，并指责缅甸反对派“实施暴力和寻求全面破坏性的道路”。

亚细安新任缅甸特使、柬埔寨外长布拉索昆上周四在亚细安外长会议上表示，他计划3月访问缅甸，与缅甸军方高层进行会面，并在马来西亚的支持下，寻求同缅甸民族团结政府（NUG）的成员会面。

缅甸军方把亲民主团体和被军方推翻的残留文职政府官员自组成立的民族团结政府列为恐怖组织。

缅甸外交部表示，要求与缅甸反对派会面“有违亚细安宪章宗旨，也破坏亚细安的反恐努力”。声明还说，“缅甸外交部再次敦促柬埔寨和马来西亚不要利用亚细安平台发表类似言论，并敦促它们谴责恐怖行为。”

缅甸军方在去年2月1日发动政变夺权后，原民选政府领导人翁山淑枝就一直被拘留。她被控以多项罪名，并已在其中几项罪名下被定罪和判处监禁。

缅甸民族团结政府的多数成员不是流亡就是躲藏起来，布拉索昆没有说明可能在什么时候或什么地点与他们见面。