韩专家：朝鲜或4月再度发起军事挑衅

（早报讯）在2022北京冬季奥运会期间不曾进行武力示威的朝鲜是否在冬奥结束后再度发起挑衅，引发各方关注。韩国专家分析称，朝鲜或以4月15日的已故最高领导人金日成生日纪念日“太阳节”为契机，再次进行武力示威。

韩联社报道，朝鲜1月5日试射所谓“高超音速”弹道导弹，同月30日发射中程弹道导弹（IRBM）“火星-12”，前后共发射了七次导弹，导致半岛局势空前紧张。

但北京冬奥会开幕后，朝鲜停止了武力示威，将工作重心转向发展民生经济和加强内部团结，已故最高领导人金正日生日纪念日“光明星节”（2月16日）也“平稳”度过。

观察人士认为，朝鲜的上述一系列变化主要是因为友邦中国举办冬奥会。朝鲜不想破坏北京冬奥盛会的和谐氛围，故以实际行动从侧面对中国予以支持。但北京冬奥会2月20日已闭幕，朝鲜是否会重新发起挑衅备受关注。

韩国国家安保室室长徐薰周一（2月21日）在青瓦台主持的国家安全保障会议紧急会议，全面检视北京冬奥会闭幕后的半岛局势，探讨与有关国家携手促成与朝对话的方案。据悉，韩美军方也在密切关注朝方动向，为应对朝鲜发起挑衅的可能性做准备。

有分析指出，鉴于中国将于3月4日至13日举办2022北京冬季残奥会，3月初还将召开“两会”，朝鲜当前发起挑衅的可能性不大。考虑到太阳节、金正恩被推举为劳动党第一书记10周年（4月11日）以及被推举为国防委员会第一委员长10周年（4月13日）、朝鲜人民革命军建军90周年（4月25日）等纪念日均集中在4月，朝鲜届时进行武力示威的可能性较大。

韩国统一研究院朝鲜研究室主任洪民表示，朝鲜于3月中旬至4月太阳节前进行武力示威的可能性较大，届时可能通过发射军事侦察卫星或潜射弹道导弹（SLBM）炫耀武力，为太阳节“献礼”。