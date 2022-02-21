国际法院罗兴亚人种族灭绝案 缅军方派新代表团进行抗辩

（早报讯）缅甸军方周一（2月21日）将取代缅甸原民选政府领导人翁山淑枝，在联合国国际法院寻求驳回冈比亚指控缅甸政府对罗兴亚人进行种族灭绝的投诉。

冈比亚在2019年11月11日向国际法院提起对缅甸的诉讼，指控“缅甸政府对罗兴亚群体成员直接采取和间接纵容的行为”，违反了《防止及惩治灭绝种族罪公约》。同年12月11日，翁山淑枝亲自飞到海牙出席听证会，并对国际法院审理这起投诉的司法管辖权提出了初步反对意见。

法新社周一引述缅甸当地媒体说，军政府已任命国际合作部长郭郭莱（Ko Ko Hlaing）和总检察长提达乌（Thida Oo）率领一支新的代表团，以视讯方式参加国际法院的听证会。

郭郭莱和提达乌都被美国政府列为制裁对象。

由缅甸亲民主团体和在军方发动政变后残留的文职政府官员自组成立的“民族团结政府”（NUG），反对缅甸军方参加该听证会，指这等于承认缅甸军方的合法性。

民族团结政府在今年2月1日发表声明，宣布接受国际法院审理缅甸涉嫌对罗兴亚少数民族犯下种族灭绝罪行的司法管辖权，撤回了对这起诉讼的所有初步反对意见。

联合国大会全权证书委员会于去年12月决定推迟就缅甸和阿富汗席位问题做出决定，并允许缅甸原民选政府任命的驻联合国大使觉莫吞继续留任。民族团结政府也任命觉莫吞为缅甸驻联合国大使。

上周，民族团结政府的一名成员表示，觉莫吞“是唯一获授权代表缅甸与国际法院进行接触的人。”

没有领土也没有得到任何外国政府承认的缅甸民族团结政府被缅甸军政府列为“恐怖组织”。