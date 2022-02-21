今年美国业绩季节特色：波动剧烈、通胀和加价

（早报讯）美国股市的业绩报告季节已经要到尾声了。虽然不知道这个季节对投资者来说是否是个丰收季节，但是肯定的是，与往年比较，今年这个季节确实是个不寻常的巨大波动季节。

迄今为止，美国股市大部分上市公司都陆续发布了季度业绩报告。根据FactSet的数据，现在只剩下不到100家标准与普尔500指数公司还没有公布第四季度业绩。

一般来说，业绩报告季节是在业绩截止日后的大约六个星期陆续开始发布的。因此我们经常看到在1月的第二个星期会有公司开始宣布业绩，然后在第六个星期后才慢慢到尾声。

在这个期间，通常投资者都通过各个挂牌公司的盈利预测，以及市场分析师对业绩预测的共识，来决定如何押注股票。

业绩结果超出市场预测和共识，那么报佳绩的公司股价就有可能上涨。反之，如果业绩低过市场预测，该股价下跌的可能性就很高。

而这次的业绩报告季节可谓是‘异常波动的业绩报告季节’。与往年不同的是，它似乎更戏剧化、股价波动更为剧烈。这些业绩若不是引人注目、让人兴奋万分，就是令人瞠目结舌、大掉眼镜。

例如：谷歌（Google）母公司Alphabet今年大年初一股市收盘后，不但宣布不错的业绩，更是宣布在今年7月中旬拆股。这个消息一出街即刻让Alphabet的股票在隔天盘前交易中上涨了近11％，随后在正式交易时也起超过7％。

科技巨头苹果（Apple）发布的业绩和销售额均超过了华尔街之前的共识。除了iPad以外，苹果业务全面超标。在有力业绩支持下，苹果股价在业绩宣布当天盘后交易中即刻涨超过5％。

业绩超预期的亚马逊（Amazon），在公布强劲的盈利后也上涨了13.5％；美国最大的外卖公司DoorDash在季度业绩报告佳绩后，股价开盘后更是飙升，并以10.69％升幅结束业绩后的首日交易。

一厢唱戏、一厢哭泣。业绩欠佳的公司股价则面对投资者残酷的‘审判’。

最经典的就是已经从面簿（Facebook）改名为Meta Platform的社交媒体巨头。这也是该公司改名后的第一份业绩报告。该报告显示，公司的全球用户在去年第四季度减少了50万户。

在这个负面消息打击下，该股股价隔天开市猛挫23％，一天内市值蒸发2400亿美元，成为美股历史上最大的跌幅。创办人扎克伯格（Mark Zuckerberg）的净资产也跟着隔夜消失290亿美元，瞬间被踢出全球十大富豪排行榜以外。

另外，网飞（Netflix）在上个月底发表季度业绩时，因为对今年第一季度的新用户增长率预测还不到华尔街分析师共识的一半，突然让投资者信心大跌，导致该股股价也跟着直线下跌超过20％。之后的几个交易日里，该股也疲弱不堪。

在线游戏平台，也是大家津津乐道的元宇宙股Roblox，刚刚在上周公布去年第四季度业绩报告。因为没有达到市场的期待，该股在股市隔天开市后就下跌16％，隔天又再下跌26％。

最近一直是多家公司收购对象的美国健身股Peloton，在公布低于预期的业绩后，当天即刻下跌11％。到目前为止，该股已经从最高点下跌了整整80％；电子商务公司Shopify业绩也不如预期，也造成该股在业绩报告发布后下跌17％。

这些股票单日出现这么大的跌幅，因此投资者这回如果押错宝，其损失是相当吓人的，反之则非常可观。这次‘玩’业绩预测的投资者，冒的风险绝对比往年大。

除了市场情绪以外，对于那些大跌的股票，它们到底是真的因为整个宏观市场的基本面突然恶化，还是因为企业业绩不及预期，而被市场“惩罚”，又或是‘虚有其表’因此合理的被加速挤出过剩“泡沫”呢？其实投资者应该仔细考虑这个问题，然后才能淡定处理手头的投资项目，重新出发，或者是决定进场趁低吸购。

另外，这次的业绩报告的另一共同点是：通胀。

很有趣的是，据FactSet通过Document Search，对在去年12月15日至2月10日期间，召开业绩发布会的所有标准与普尔500指数股公司的会议记录，进行搜索‘通货膨胀’（Inflation）这个词汇时发现，在发布业绩的337家公司当中，竟然有246家在第四季度业绩发布会上提到‘通货膨胀’这个词组，频率比过去五年平均的144家要高出许多。

根据FactSet，100％必需消费品公司和90％的原材料公司都在第四季度业绩报告发布会上提到‘通货膨胀’，是比率最高的行业组别。

麦当劳首席财务官奥赞（Kevin Ozan）就报告集团季度的运营成本增加了14％，包括工资成本提高，以及巨无霸和麦乐鸡等主食的原料变贵了；而且原料价格和人力成本通胀问题还会在短期内持续。

通货膨胀是否改变了公司的赚钱能力？这是否意味着之前的预测和市场分析师达致的盈利预测共识都要重新调整呢？

不少公司在提到‘通货膨胀’的同时也提到加价。生产宝宝纸尿裤、洗衣剂、洗碗剂、牙膏、吉列剃须刀等家庭必需品的美国消费品巨头宝洁（Procter & Gamble），最近一个季度的价格就平均上涨了3％；网飞也将把它的用户会费调高约11％；麦当劳的汉堡包也可能在今年加价。

作为消费者的我们今年的开支肯定会比去年多。而作为投资者的你，是否已先从这个业绩报告季节获益，为更高的物价做好准备了呢？