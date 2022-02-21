欧盟：目前暂不会制裁俄罗斯

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周一（2月21日）说，欧盟目前暂时不会对俄罗斯实施制裁。

据路透社报道，博雷利此番言论是回应乌克兰外长库列巴要求欧盟采取行动避免发生俄乌战争，而不是等到俄罗斯入侵后才有所行动。

俄罗斯大军近期集结乌克兰边境，令西方国家担心战事一触即发，但俄罗斯否认将入侵乌克兰。美国和欧洲盟友表明，只要俄罗斯发动攻击，莫斯科将面对大规模的制裁行动，但基辅希望现在就对俄罗斯实施制裁。

乌克兰外长库列巴在与欧盟外长进行会议前说，“我们认为我们有正当的理由要求现在至少实施部分制裁，以体现欧盟不只是说说而已，而是有实际行动。”

欧盟外长也支持上月宣布对乌克兰提供的12亿欧元（约18亿新元）金融贷款配套计划，并在原则上同意乌克兰长期请求，派遣小批军事教员协助乌克兰训练教官。

不过，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利与部分欧盟外长表明，他们暂时不打算对俄罗斯实施制裁。博雷利说，一旦“时机一到”，他将召开欧盟特别会议商议制裁行动。

博雷利还说，在俄罗斯于乌克兰边境集结兵力之际，欧盟支持华盛顿和莫斯科安排进一步会谈，以通过外交途径化解乌克兰危机。

德国外长贝尔伯克则指责俄罗斯不负责任，把乌东人民的性命当儿戏，并呼吁俄罗斯尽快重回谈判桌。