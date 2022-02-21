乌克兰否认其破坏和侦察小组入境俄罗斯　

俄罗斯南部军区周一（2月21日）通报，俄罗斯军队和边防部队阻止了一个破坏和侦察小组从乌克兰越过俄罗斯边境。乌克兰官方否认这一说法。

此前，俄罗斯联邦安全局消息称，一枚从乌克兰发射的炮弹击中俄联邦安全局罗斯托夫州边防管理局的一个哨所，建筑物被完全摧毁，但无人员受伤。

俄南部军区通报，有五名企图越境的人员被击毙，没有俄罗斯士兵受伤。俄罗斯军方还击毁了两辆从乌克兰越过俄罗斯边境企图接应破坏小组的装甲车。

据法新社报道，乌克兰外长库列巴坚决否认俄罗斯官方21日作出的有关乌克兰入侵俄罗斯的说法。

他用英语发推文说：“没有，乌克兰没有攻击顿涅茨克或是卢甘斯克，也没派破坏和侦察小组越过俄罗斯边境，炮轰俄罗斯境内和边境，以及进行任何破坏行动。乌克兰也没计划采取这样的行动。俄罗斯，你现在就停止制造假新闻。”

乌克兰军方发言人科瓦丘克说：“我们无法阻止他们制造假新闻，但我们一直强调，我们不会向民用基础设施开枪，也不会向罗斯托夫州等地的某些领土开枪。”

近来，乌克兰政府和乌东地区民间武装互指对方开火。据俄罗斯卫星网最新消息，顿涅茨克地区宣布进入紧急状态。顿涅茨克地区民间武装领导人此前还称，过去48小时内，当地遭到约2000发弹药袭击。顿涅茨克机场地区据称遭遇爆炸袭击。

克里姆林宫发言人佩斯科夫说，莫斯科对顿巴斯局势深表关切，未看到紧张局势缓和迹象。

美国驻乌克兰大使馆网站21日发布消息，美国国务院敦促美国公民通过商业或私人手段，立即离开乌克兰。美使馆消息还称，乌克兰全国的安全局势仍不可预测，可能会恶化。商业航空也可能随之受到严重限制。