马国新增2万5099起冠病病例

（早报讯）马来西亚昨天（2月21日）新增2万5099起冠病确诊病例，累计确诊病例324万6779。当地昨天也新增43起冠病死亡病例，累计死亡病例3万2390起。

马国昨天的新增病例比前天略减1733起，但仍是当地新增病例连续第11天超过2万起，也是连续15天出现超过1万起的单日病例。马国这波疫情在农历新年期间逐渐扩散，单日病例在2月6日再次破万，达1万零89起，过后每天都维持五位数。马国2月11日新增2万零939起病例，至今每天都增加超过2万起。

据马国卫生部疫情网站Covidnow发布的数据，新增病例中有2万5014起社区感染病例，其馀85起都是境外输入病例。全国新增病例最多的是雪兰莪5535起，其他依次为沙巴4770起、柔佛2697起和吉打2486起。其他州属新增病例都在2000起以下。

当地冠病患者增加7307人而达到25万8985人。其中94.9%或24万5875人属于轻症或无症状而必须居家隔离，另外2%或5055人必须入住低风险隔离及治疗中心（PKRC），其余3%或7783人住院。住院者包括164人进入加护病房且需要呼吸器。

马国昨天也有1万7749名冠病患者康复，累计康复人数295万5404人。