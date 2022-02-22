安理会为乌克兰危机召开紧急会议

（早报讯）联合国安全理事会周一（2月21日）晚为乌克兰危机深化召开了紧急会议。

法新社报道，法国驻联合国大使德里维埃指乌克兰的局势剧转，“我们正面临一个非常棘手的情况。”

美国驻联合国大使格林菲尔德在会议上发言时，指俄罗斯总统普京下令俄军进入乌东分离主义叛军控制的顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）的理由可笑。

格林菲尔德说：“他称这些部队为维和部队。太荒唐了。我们都清楚他们都在干些什么。”

早前有消息指联合国安理会周一晚的紧急会议是由美国、英国和法国要求召开的。

与此同时，联合国秘书长古特雷斯周一也对俄罗斯承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”的决定深感关切。

新华社报道，古特雷斯通过发言人发表声明，呼吁各方按照安理会认可的明斯克协议，和平解决乌克兰东部冲突。声明表示，根据联合国大会的有关决议，联合国仍然完全支持乌克兰在其国际公认边界内的主权独立和领土完整。

声明敦促相关各方立即停止敌对行动，保护平民和民用基础设施，防止任何可能使局势升级的行动和言论，并优先开展外交活动，和平解决所有问题。

古特雷斯上周到德国参加第58届慕尼黑安全会议。鉴于乌克兰局势不断恶化，古特雷斯已取消原定访问刚果的计划，于周二返回纽约。