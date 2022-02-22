冬海股票仍处于危险水域吗？分析师为你剖析

（早报讯）华尔街投资者目前还没有勇气面对冬海股。

在冬海股从冠病疫情的约40美元低点逐步攀高之后，又在最近以迅速的方式崩盘。上涨过程是步步为营地达到350美元左右，但在下跌的路却是直线下滑到128美元，看得投资者惊心胆跳。

在今年1月24日的低点，冬海总共损失了67％的市值。它现在找到支撑的水平其实是该股在2020年8月间的一个休息区。

根据华尔街一般分析师认为，冬海股价如果反弹，也会在195美元区域遇到阻力。该股更可能会在每股176美元周围停顿。因此，在这期间，该股预料会在较窄的区间内波动。

虽然在大盘疲弱之际要有作为不容易，但是在接下来的几周内，冬海应该要尽快稳定投资者的信心。因此，冬海在3月的业绩发布会发出的讯息将是关键。

虽然投资者目前的焦点，是放在最近的印度政府禁止下载冬海的Garena Free Fire游戏事件上，但是辉立Nova投资策略师黄国荣在接受《联合早报》专访时说：“冬海股票面对的持续抛售其实似乎始于去年11月16日。当时冬海报告了去年第三季度的业绩。尽管营业额增加，冬海的净亏损却扩大。”

黄国荣说：“再加上利率即将上升的不利大环境，投资者也开始感到不安，因此退出像冬海这样没有正回报的成长型公司。此外，腾讯在今年年初还减持在冬海的股份，撤资总额达到31亿美元。最后，再加上印度和中国之间的紧张关系，造成冬海游戏Free Fire在印度被禁止，让冬海又成为新闻头条。”

虽然冬海已经下跌了很多，但这并不代表它已经不会再下跌了，毕竟在不到两年前，该股还是在50美元的水平上波动的。

自11月16日以来，不利因素与经济不确定性相结合，导致股价下跌近62.77％。刚在去年年底，许多分析师对冬海其实还是相当乐观的，甚至还给于平均405美元左右的目标价。但是在短短的一个月半内，冬海的平均目标价已下跌23％至目前的309美元左右。

黄国荣说：“从技术面来看，目前的14天强弱指标（Relative Strength Index，简称RSI 14）为36.88。在过去的三个月中，冬海的RSI 14曾两度降至19.6以下。因此，从技术指标来看，该股仍有下跌空间。因此投资者应留意冬海即将于3月1日发布的去年第四季度报告。”

至于现在值得进场买吗？澳洲IG市场策略师陈碧菲认为：“从我个人的角度来看，我现在会非常谨慎对待冬海股票。尽管它的价格看起来非常吸引人，比它的高点便宜了60％，但是我的投资清单中对该股出现了三个危险信号。”

陈碧菲解释说：“自冠病疫情开始以来，全球对网上购物的需求推动了电子商务的蓬勃发展。这个趋势推动了冬海电子商务的营业额同比增长134％（以最新业绩为标准）。然而，经过两年的爆发式增长后，随着行业竞争的加剧，冬海相信将越来越难以保持速度。此外，在通胀经济周期下，消费者信心有可能走低。”

陈碧菲说：“其次是，冬海的业务分布多个国家与地区，一直都被视为是它的竞争优势。例如其电商平台虾皮（Shopee）是东南亚和拉丁美洲最受欢迎的电子商务网站之一。然而，这也意味着其业务将面临不同地区的各种风险。印度最近的应用禁令就是一个典型的例子。”

除此之外，中国政府最近对网络游戏和金融机构的打压，对于冬海的业务扩张来说不是好消息，因为这两个业务领域正是冬海最重要的两个业务部门。

陈碧菲说：“根据冬海的第三季度业绩报告，尽管营业额增长了122％，但该集团的亏损规模仍以每年惊人的29％的速度增长。从业务的可持续性角度来看，随着即将到来的加息和紧缩的货币政策，冬海现在采用的这种债务燃料扩张策略可能在不久的将来成为公司的重大风险。”

黄国荣也持有相同看法。他认为，目前冬海的价格几乎是在2020年8月的水平，因此，投资者可能会被吸引而倾向于买入该股票。但是，投资者应注意各个与冬海股票有关的不利因素，以及当前的经济大环境（通胀上升等）对冬海等成长型股票其实并不有利。”

因此，银河－联昌证券分析师王康权和陈俊豪对冬海的联合分析是，投资者需要在即将到来的业绩发布会上注意一下以下的关键事项：

1.冬海管理层对今年财政年度的收入指引；

2.Garena Free Fire今后的游戏发展管道；

3.电子商务竞争格局的最新发展，尤其是在印尼的情况；

4.更清晰地了解冬海电子商务部门在核心领域与新领域的表现。管理层如何计划缩小核心市场的亏损及如何实现盈利；以及

5.冬海管理层是否有披露更多有关数码金融服务领域的业务细节，尤其是新的“先买后付”（Buy Now Pay Later）和SeaBank的业务。

集合各个分析师的看法，也许投资者目前按兵不动为上策，在下个月业绩发布会上旁侧敲击，从管理层发出的各个讯息后，才能够更好衡量冬海今后的方向。

冬海股票在上周五的闭市价是127.69美元，跌9.96美元或7.24％。过去一个月的跌幅则是14.49％。