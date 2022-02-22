世贸：全球货物贸易景气指数有触底迹象 未来增长或高于预期

（早报讯）世界贸易组织的数据显示，继2021年货物贸易量强劲反弹之后，2022年年初全球货物贸易额增长势头减弱。

新华社报道，世贸组织周一（2月21日）发布的最新一期《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易景气指数低于基准点100，为98.7，比去年11月的读数99.5略有下降。但该指数也显示出触底迹象，表明未来货物贸易增长有可能高于预期。

世贸组织认为，除了供应链持续中断之外，该指数走低部分归因于各国实施了应对奥密克戎变种毒株的防疫措施。尽管未来冠病疫情仍将对经济活动和全球贸易构成威胁，但部分国家选择放松防疫政策，或将刺激贸易在接下来几个月增长。

数据显示，与2020年前三季度相比，2021年同期贸易额累计增长11.9%，高于该组织10.8%的预测增速。但2021年第四季度的贸易增长同比趋缓，这将使全年贸易增速趋近于世贸组织的预测。

世贸组织指出，目前全球主要港口集装箱吞吐量稳定在较高水平，但港口拥堵问题仍持续存在；尽管全球交货时间逐渐缩短，但对许多生产商和消费者来说还不够快。

根据全球货物贸易景气指数的编制规则，数值100为其基准点。如果某一次指数为100，意味着全球货物贸易增长符合中期趋势预期。指数大于100表示该季度全球货物贸易增长高于预期水平，反之则显示全球货物贸易增长低于预期水平。

世贸组织2016年7月首次发布全球贸易景气指数，通过采集主要经济体的贸易统计数据，就当前世界贸易的短期发展走向提供早期信号，为贸易政策制定者和工商界提供更为及时的国际贸易信息。