韩国印尼签署关键矿产等领域合作谅解备忘录

（早报讯）韩国和印度尼西亚周二（2月22日）签署关键矿产等领域合作谅解备忘录。

韩联社报道，韩国产业通商资源部长官文胜煜当天在雅加达同印尼贸易部长默罕默德·鲁特菲（Muhammad Lutfi）共同主持“韩国与印尼经济合作委员会”会议时，签署了包括构建关键矿产资源供应链和电动汽车生态系统等五项合作谅解备忘录。

在矿产领域，双方签署了《韩国和印尼关键矿产资源合作谅解备忘录》，商定加强相关领域信息交流，支持两国关键矿产资源项目，合作建立稳定的供应链。电动汽车方面，双方签署了《电动汽车合作谅解备忘录》和《电动汽车充电基础设施合作谅解备忘录》，商定为合作构建电动汽车生态系统加强合作。此外，双方还签署了《经济自由区合作谅解备忘录》，旨在为两国企业顺利开展贸易投资提供支撑。

文胜煜当天还会见了印尼海事与投资统筹部长卢胡特及能源与矿产资源部长阿里芬，就两国碳中和与新可再生能源合作交换了意见。双方一致认为有必要推进能源政策转型，实现碳中和目标，并决定通过“韩印尼能源论坛”等多种民官合作平台加强合作。

周二，韩国和印尼能源企业还签署了《液化天然气（LNG）基础设施开发与氢、二氧化碳捕获和储存（CCS）合作谅解备忘录》，商定通过共同研究挖掘合作项目，加深碳中和领域双边合作。

文胜煜希望印方早日批准两国签署的《全面经济伙伴关系协定》（CEPA），并为韩国申办2030年釜山世博会提供支持。

文周二胜煜还在当地视察了现代汽车工厂，出席当地韩企人士座谈会和两国商务论坛。