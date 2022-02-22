加拿大国会表决通过政府实施紧急状态

加拿大国会周一（2月21日）晚间经过表决，批准总理特鲁多为首的联邦政府援引《紧急状态法》宣布实施公共秩序紧急状态。

据路透社报道，加拿大总理特鲁多动用鲜少使用的紧急权力，以结束因防疫措施引发的抗疫活动。抗议者已封锁了首都渥太华街道三个多星期。

加拿大国会以185票赞成对151票反对，批准联邦政府宣布实施紧急状态令。

为应对1月下旬以来发生的大规模持续示威、封堵，特别是示威者在首都渥太华国会山前的占领活动，加拿大联邦政府已在2月14日首度动用《紧急状态法》宣布进入公共秩序紧急状态，但被一些反对党议员认为没必要及滥用权力。

加拿大警方2月17日起在渥太华展开实质行动，拘捕近200名示威抗议组织者，20日国会投票前基本完成清场。

这场示威抗议活动针对加拿大政府强制跨境卡车司机入境时必须提呈疫苗接种证明。示威者原本已打算结束抗议，但占领活动后来演变成对特鲁多及其政府的抗议。

加拿大总理特鲁多周一对记者说，尽管渥太华的事态初步解决，但紧急状态尚未结束。渥太华外围仍有示威者及车队聚集，并试图重新发动占领活动。

加拿大公共安全部长门迪奇诺称，一些抗议活动相关人士还滞留渥太华，且当局仍需在多个加美陆路边境口岸保持警惕。

加拿大政府1月15日起推行新规，要求跨境卡车司机等在入境时须出示疫苗接种证明。美国随后也实施类似要求。

有部分卡车司机等群体组成车队，在1月底进入渥太华展开大规模持续示威活动。抗议示威活动一度蔓延至加拿大多个城市及加美边境若干公路口岸。