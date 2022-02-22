美国规模最大养老金 竟买AMC和GameStop投机性股票

（早报讯）美国规模最大的养老金（Pension）近日买进股神巴菲特（Warren Buffett）的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）股票并不奇怪，奇怪的是该养老金竟然买进波动幅度极大的模因股票：电影院连锁店AMC和电玩零售商GameStop。

根据美国财经杂志《巴伦周刊》（Barron's）报道，在去年第四季度里，加州公共雇员退休系统（California Public Employees’Retirement System，简称：Calpers），对AMC和GameStop这两个备受瞩目的模因股票的投资增加了超过四倍。

Calpers养老金是在向美国证券交易委员会（SEC）呈报表格时，披露了这些交易细节。根据呈报的表格，该养老金也大幅提升它在伯克希尔哈撒韦持有的股票。而这两类股在投资者眼中简直是风马牛不相及，怎么会在同一个基金的投资组合里出现?

根据该报道，Calpers拒绝就投资变化发表谈话。它所管理的4800亿美元的资产，是美国最大的养老金。

Calpers在第四季度总共购买了50万3000股AMC股票，将它在AMC的股份增至61万9400股。该养老金也在这个季度末再买进了7万零600股GameStop股票，把在GameStop的持有量增至8万5400股。

在这个季度里，Calpers也买进了170万股伯克希尔哈撒韦B股，使到总持有量增至560万股。该养老金在同个季度末则出售了38万2​​239股Palantir股票。目前该养老金持有该软件公司的320万股。

开年至今，GameStop的股票价格总共下跌了31.31美元或20.49％，上周五闭市报121.53美元。AMC的股价更糟糕，今年总共下跌了8.62美元或32.50％，在上周五以17.90收市。还好伯克希尔哈撒韦B股今年总共起14.01美元或4.66％，于上周五以314.80收市，稍微补回一些投资组合的损失。

虽然投资者眼中一向稳扎稳打的养老金，在投资选择方面都是循规蹈矩的，Calpers做出买进模因股票的决定虽然有一点奇怪，但也非该养老金第一次做出的‘非常规’的投资决定。

根据资料，在2000年时，Calpers曾卖出它在烟草公司中的股票，并对投资烟草相关公司实施了有限禁令，但是与此同时，它却又对大麻生产商进行了投资，其‘投资道德标准’似乎也有点模棱两可。