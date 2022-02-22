马国全面开放边境防疫条例几近完成

（早报讯）马来西亚政府关于全面开放边境的防疫标准作业程序，卫生部的草拟工作已经接近完成。相关防疫条例完成后，政府预料将在近期正式宣布此事。

国家复苏理事会主席慕尤丁今天（2月22日）在理事会会议后的记者会透露，马国开放边境之前需要卫生部先制定标准作业程序，才能公布确切的执行日期。他认为，马国越早开放边境对马国经济复苏越有利，越迟开放边境造成的负面影响就越深远，当局与民众的负担也越重。

他认为马国开放边境的速度相对迟缓，例如澳大利亚的冠病疫苗接种率不如马国，但却已开放边境。他说，马国的疫苗接种率排名世界前十，但至今却仍未开放边境。

慕尤丁希望卫生部制定的相关防疫条例是宽松、方便而全面的。“对我而言，开放就是海陆空全面开放，不需要再有VTL（“疫苗接种者旅游通道”）之类的措施。只要遵守条例，就能入境马国。”

他说，理事会今天的会议也讨论上次会议通过的“3月1日全面开放边境”建议，卫生部也同意了。“目前交由内阁宣布确实的开放日期。”

国复会2月8日召开会议后，慕尤丁宣布，国复会建议政府最快3月1日全面开放边境，让符合条件的入境者不必隔离，只须检测冠病及遵守防疫条例。不过，主管防疫情事务的国防部高级部长希山慕丁随即强调，只有首相及内阁才有权决定是否重开边境。卫生部长凯利2月19日表示，政府预计最快也要等到今年第二季才能全面开放边境。