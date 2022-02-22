俄外长：无论局势如何演变 西方国家都将实施制裁

俄罗斯外交部长拉夫罗夫周二（2月22日）漠视西方国家扬言实施制裁的威胁，并称无论局势如何演变，西方国家都将实施制裁。

据路透社报道，俄罗斯总统普京周一（21日）宣布承认乌克兰东部两个亲俄分离主义势力控制地区独立后，以美国为首的西方国家同声谴责俄罗斯，并表明将有所回应，包括实施制裁。

拉夫罗夫说：“直至耗尽所有可能对俄罗斯实施所谓的惩处前，我们的欧洲、美国和英国同僚不会收手，也不会冷静下来”。他们已用各种制裁表态威胁我们，或如他们现在所说，是‘所有制裁之母’。”

他说：“我们早已习惯，因为我们知道无论如何他们都将实施制裁，不管有理由与否。”

拉夫罗夫也形容俄罗斯承认乌东两国亲俄分离主义地区独立的回应，已在预期中。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，针对俄罗斯已承认乌东两国亲俄分离主义地区独立，俄外长拉夫罗夫是否还会与美国国务卿布林肯会谈，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在接受YouTube频道“索洛维约夫直播”（Soloviev Live）采访时称：“即使在最艰难时刻我们也常说愿意进行谈判，因此从俄方来说，立场是一贯的，即我们愿意进行谈判，俄方一直主张使用外交方式。”

拉夫罗夫21日说，将与布林肯周四（24日）在日内瓦因应当前乌克兰局势升温进行会谈。