周二美市盘前退低 重点谈股神巴菲特的伯克希尔哈撒韦

今天重点：

（早报讯）●今晚（2月22日）美国股市盘前继续因俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势而退低。8时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌14.20点或0.33％，报4334.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也跌115.40点或0.82％，报13894.10点；道琼斯指数也退低116.40点，报33962.80。

●美国股市隔夜（周一）休假。

●标准与普尔500指数上周五下跌31.39点，闭市报4348.87点。重量级的道琼斯指数跌232.85点，闭市报34079.18点。纳斯达克100指数也退低1.14％或162.19点，以14009.54点收市。

●今晚会议委员会（The Conference Board）将发布2月份的消费者信心指数。经济学家预测该指数会是110.8点，比1月份的指数低约3个百分点。

●IHS Markit今晚将发布2月份的制造业和服务业采购经理人指数（PMI）。市场一致估计制造业PMI为56点，服务业PMI为52.2点。相比之下，1月份的则分别是55.5点和51.2点。1月份服务业采购经理人指数是自2020年7月以来的最低点。

●本周业绩重头戏：周三的Booking Holdings、eBay和TJX；周四的阿里巴巴（Alibaba）、加密货币交易平台Coinbase、电脑公司Dell Technologies、疫苗公司莫德纳（Moderna）和挪威游轮（Norwegian Cruise）。

盘前交易重点：

●由于俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势加剧，今天加密货币价格暴跌，比特币跌破3万7000美元的水平，连带造成加密货币相关的股票在盘前交易中暴跌，Canaan和Riot Blockchain双双下超过7％。

●热门的中概股在盘前交易中下滑，哔哩哔哩（Bilibili）跌幅约8％，阿里巴巴（Alibaba）跌幅约4％。

●电动汽车股票在盘前交易中也退低，特斯拉（Tesla）下跌约2％，小鹏汽车（Xpeng）跌约3％，蔚来汽车（NIO）下跌超过6％，Rivian下跌近5％。

●今天下文我们谈谈“神级”股票伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway），看看它在2月底的业绩发布之前，投资者对它有什么期待。

●盘前活跃股按序：Palantir Technologies、英伟达（NVIDIA）、苹果（Apple）、超微（Advanced Micro Devices）和特斯拉。截稿时，这些活跃股的股价全部下跌。

伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）

（纽约股票交易所，股票代码：BRK.A）

今天谈谈股神沃伦巴菲特（Warren Buffett）的重量级股票，伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）。

近年，在一个成长型股票占主导地位的股票世界里，没有几家公司的股票能像比伯克希尔哈撒韦股票一样，几十年来能持续跑赢大盘。

伯克希尔哈撒韦可能不是家喻户晓的名字，但它的首席执行官、亿万富翁、股神巴菲特肯定是大家都熟悉的名字。自1965年掌权以来，巴菲特带领公司的A股年均涨幅超过20％。总的来说，我们谈论的是57年的总收益增加约3800000％的“神级”股票。

巴菲特能如此成功的关键原因在于他的公司专注于周期性业务。这是他的公开秘密。周期性公司在经济全速运转时蓬勃发展，而在经济衰退出现时则陷入困境。巴菲特完全明白，衰退通常会持续几个月到几个季度。相比之下，扩张期通常持续数年。巴菲特是要时间成为他的投资盟友，并玩一个有利于超长期投资者的简单游戏。

伯克希尔哈撒韦表现出色的另一个原因就是股息收入。今年，巴菲特的公司有望获得超过50亿美元的股息。根据各个分析报告，相对于成本而言，其收益率约5％。

经过这么长的时间考验，看来长期守着股息收入确实是有利可图的。这也意味巴菲特和他的团队已经在伯克希尔的投资组合中加入了足够的成功企业，而这些企业已经可以‘自动自发’为伯克希尔哈撒韦赚钱了。

自2020年年中以来，伯克希尔哈撒韦就没有发股息，而是改为加大了股票回购力度来回馈股东。至今该公司已经回购了约400亿美元的股票，即公司市值的6％。

伯克希尔哈撒韦的股票最近也重新受到投资者的青睐。过去一年的回报率为29％，几乎是标准与普尔500指数回报率的两倍。这可能反映了投资者重新对价值型股票的兴趣、该公司积极的股票回购计划凑效，以及美国经济改善对伯克希尔哈撒韦投资组合带来正面带动。

不过，现在让伯克希尔哈撒韦的股东更期待的，是巴菲特预料会在2月26日发布的年度股东信函，让股东更深入了解公司、金融市场和美国业务。

其实过去57年来，巴菲特将伯克希尔哈撒韦打造成一家市值达7000亿美元（在美国市场排名第六）和年营业收入达270亿美元的公司，功不可没。如果真的要挑，就是现年92岁的巴菲特必须为伯克希尔新一代领导层更换的过渡做好准备。

如果巴菲特能卸任首席执行官（但可以继续担任董事长），让他的继任者阿贝尔（Greg Abel）证明他能够胜任经营伯克希尔哈撒韦这份艰巨的工作，这会在很大程度上安抚股东长期信心。

伯克希尔哈撒韦股上周五闭市报47万2257美元，起1602美元或0.34％。Tipranks只有一名分析师给予该股评级，其评级是“买入”，一年期限平均目标价为53万零294美元。