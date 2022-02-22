乌克兰总统：或与俄罗斯断交

乌克兰总统泽连斯基周二（2月22日）说，乌克兰或将与俄罗斯断绝外交关系。

据路透社报道，乌克兰总统泽连斯在基辅与爱沙尼亚总统卡里斯会晤后在记者会上说，他正研究该国外交部提出与俄罗斯断绝外交关系的请求。他也请求乌克兰盟友不要等到当地局势升级后才对俄罗斯实施制裁。

不过，泽连斯基相信，俄罗斯不会对乌克兰开战，事态也不会剧烈升级，否则将实施战时状态。

在泽连斯基称正研究和俄罗斯断交请求，克里姆林宫发言人佩斯科夫22日说，基辅方面若选择与俄罗斯断交，将使两国及两国人民的处境更艰难。

俄罗斯外交部副部长鲁坚科也说，俄罗斯无意与乌克兰断交。俄罗斯时刻准备与乌克兰进行对话。

此外，乌克兰外交部透露，将召回乌克兰驻莫斯科首席特使进行磋商。

据法新社报道，乌克兰外交部在声明中说，乌克兰临时代办波柯季洛将返回基辅，因俄罗斯决定承认乌东两亲俄分离主义地区独立。

俄罗斯总统普京21日晚签署命令，承认乌克兰东部的“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。

美国总统拜登当地时间21日签署一项行政令，就俄国上述举动作出回应，要求禁止美国人在这两个地区开展新的商贸活动。

白宫新闻发言人普萨基发声明说，这项行政令禁止美国人在上述两个地区进行新的投资、贸易和融资活动，并授权对违反禁令者进行制裁。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区爆发政府军和当地民间武装之间的大规模武装冲突。民间武装随后宣布成立“顿涅茨克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”。

经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在白俄罗斯首都明斯克达成停火协议，此后大规模武装冲突得到控制，但小规模交火时有发生。