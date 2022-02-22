英国宣布对俄国五家银行和三名亿万富豪实施制裁

英国政府周二（2月22日）宣布，对五家俄罗斯银行和三名亿万富豪实施制裁。

据路透社报道，英国首相约翰逊22日在国会议会上，将上述行动称为因应俄国对乌克兰采取行动后，政府对俄国实施的第一波制裁。

约翰逊形容俄国承认乌东两分离主义地区独立，为向西方邻国“重新发动入侵”，是“全面开战的前奏”。

约翰逊说：“英国和我们盟友将开始对俄罗斯实施已准备好的制裁措施……制裁俄罗斯个人，以及对克里姆林宫有战略重要性的个体。“

他还说，如果克里姆林宫进一步发动入侵，将出台另一波已制定好的制裁措施。

五家面对制裁的俄罗斯银行是工业通讯银行（Promsvyazbank）、Genbank、黑海开发和重建银行（Black Sea Bank for Development and Reconstruction）、工业储蓄银行（IS Bank）和俄罗斯银行（Rossiya Bank）。这些银行资产将被冻结。

三名被制裁的俄罗斯亿万富豪是根纳吉·季姆琴科（Gennady Timchenko）、鲍里斯·罗滕贝格（Boris Rotenberg）和伊戈尔·罗滕贝格（Igor Rotenberg）。他们在英国的所有资产都将被冻结，也被禁止进入英国，英国企业和个人也将禁止与他们进行贸易。这三人都与俄罗斯总统普京关系密切。