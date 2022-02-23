美宣布制裁俄精英人士和两银行

（早报讯）美国总统拜登对俄罗斯祭出严厉的新制裁措施，以回应俄罗斯总统普京承认乌克兰两个分离主义势力控制地区为“独立国”，并下令俄军进驻当地的决定。被美国制裁的对象包括俄罗斯精英人士和两家银行。

路透社和《纽约时报》综合报道，美国与其盟友指责克里姆林宫承认乌东顿涅茨克和卢甘斯克独立，是对国际法的公然蔑视。

拜登周二（2月22日）在白宫东厅宣布，美国将对俄罗斯国有开发银行（VEB）和从事国防交易的最大民营银行Promsvyazbank实施全面的封锁制裁措施。拜登说，这表示俄罗斯政府将无法在美国和欧洲市场进行借贷交易，也无法再筹集资金。

拜登在讲话中指普京的决定“等于瓜分乌克兰的一大块土地”，“为他用武力占领更多领土寻找理由”，并称之为“俄罗斯入侵乌克兰的开始”。

拜登周二还宣布，从2月23日起，对俄罗斯的精英阶层及家属实施制裁，这将确保与普京最亲近者无法逃避料将给俄罗斯平民带来的沉重经济打击。

拜登同时表示，会尽力保证对俄罗斯的经济制裁不会对美国本土经济，特别是对能源价格产生过大影响。

另外，针对俄罗斯没有将其部队从白罗斯邻近乌克兰北部边界附近撤回，拜登表示，他已授权调派更多美国部队和装备到欧洲，以加强爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的防御力量。