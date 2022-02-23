欧盟对制裁俄措施达成一致 普京未列制裁对象

（早报讯）欧盟成员国对俄罗斯采取的新制裁措施达成一致，同意把更多俄罗斯政治人物、立法者和官员列入黑名单，禁止欧盟投资者交易俄罗斯国债，同时把乌克兰东部分离主义实体的进出口列为制裁目标。

路透社报道，欧盟外交与安全政策高级代表博雷尔周二（2月22日）在法国首都巴黎举行会议后与法国外长勒德里昂一起出席新闻发布会。

博雷尔说：“欧盟成员国一致批准的这套制裁措施将会重重打击俄罗斯。”他说，俄罗斯总统普京承认乌克兰东部两个分离主义势力控制地区为“独立国”不可接受，是侵犯乌克兰的主权。

不过，欧盟成员国外交部长决定不把普京列为制裁对象。

另外，爱沙尼亚总理卡亚卡拉斯告诉路透社，如果俄罗斯进一步侵略乌克兰，欧盟将与美国协调行动，对俄实施更多制裁。

在欧盟周二公布的一揽子制裁措施中，被列为制裁对象的个人包括投票支持承认乌东两个“独立国”的所有俄罗斯议会下议院议员。他们在欧盟的所有资产将被冻结，并被禁止入境欧盟国家。

目前仍不清楚新的制裁措施将在何时生效。外交官员预计新制裁措施可能在数小时或数天后生效，到时将会公布被制裁者的姓名等详情。

普京2月21日晚正式宣布承认乌克兰东部顿涅茨克和卢甘斯克为两个独立国家，并与两地的分离主义分子签署友好合作互助条约，派遣俄军进驻执行“维和”任务。国际社会谴责俄罗斯此举乃侵犯乌克兰主权和领土完整，联合国对俄派军入驻乌东表示遗憾。