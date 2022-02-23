世卫：奥密克戎BA.2致病程度不会更严重

（早报讯）世界卫生组织（WHO）表示，奥密克戎亚型变异株BA.2的致病严重程度，并不会比原始毒株来得更高。

法新社和彭博社综合报道，世卫组织冠病技术部主管范科霍夫周二（2月22日）在一场线上问答环节说：“根据来自不同国家的人群样本，我们并没有看到BA.1和BA.2的致病严重程度存在差异。”她当天报告了追踪冠病演变专家委员会的调查结果。

范科霍夫说：“这两种变异株与住院风险相关的严重水平是相似的。这是很重要的发现。因为在许多国家，BA.1和BA.2同时在大量传播。”

根据世卫组织的一份声明，初步数据表明奥密克戎BA.2变异株，“在本质上似乎比奥密克戎BA.1更具传播性”。科学家正在做进一步研究，以了解为什么会导致这种情况。

该声明补充说：“报道显示，所有冠病变种毒株在全球的传播量都在下降。”

世卫组织的结论应该会让BA.2变异株广泛传播的国家松一口气，丹麦为其中之一。

丹麦的一项研究表明，在极少数情况下，人们可能会感染奥密克戎变异株两次。

根据丹麦传染病研究所周二发表的声明，180万份阳性检测样本显示，其中47人先后感染了奥密克戎BA.1和BA.2变异株，间隔期为20至60天。

数据也显示，同时感染这两种变异株的患者大部分是年轻人且未接种疫苗，他们只出现轻微症状。这项研究尚未经过同行评审。

另有20人预计两次感染的都是同一种变异株。

丹麦拥有580万人口，至今累计冠病确诊病例超过260万起，许多患者是在今年初奥密克戎BA.2成为丹麦的主要传播毒株后确诊的。