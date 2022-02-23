元宇宙虚拟L'Oréal化妆品 喷不出香味的香水

（早报讯）元宇宙势不可挡，法国美妆巨头欧莱雅（L'Oréal）也决定加入阵容，先为旗下17个品牌申请虚拟商品商标，以备将来进军元宇宙做好准备。

根据美国加密货币新闻网站CoinDesk，欧莱雅于2月10日，做出上述非同质代币（non-fungible token，简称NFT）和元界组别的商标申请。这些申请文件是以欧莱雅子公司的名义进行的，包括化妆品公司Kiehl's、Maybelline、Pureology、Urban Decay和Redken。

在不久的将来，人们除了可以买到真实的欧莱雅化妆品之外，也可以买到虚拟的化妆品了。（路透社）

在其中八份申请文件中，欧莱雅称该公司是“为人们提供一个能够浏览、积累、购买、销售和交易虚拟化妆品的虚拟世界”。

而在Kiehl的申请文件中，其申请的项目还包括“不可下载的虚拟香水”的权利，以及“虚拟环境的护发制剂和化妆品身体护理制剂”。虽然很难想象这些香水和护发用品到底如何卖钱，但是似乎在元宇宙里，没有什么事是不能的，就连喷不出香味的香水也是香水。

其实这次并不是欧莱雅初次接触元宇宙领域。该公司早在去年12月开始就尝试涉足NFT了。当时它发布了一组七款女性艺术家的NFT，但该系列并没有引起市场热烈的反应，迄今为止的销量不到0.5 ETH（约1550美元）。

在过去一年里，从麦当劳到沃尔玛（Walmart），许多公司都陆续申请了与NFT相关的商标。就连像美国网红洛根·保罗（Logan Paul）、美国篮球选手布朗尼·詹姆斯（Bronny James）和已故的篮球明星科比·布莱恩特（Kobe Bryant）也是如此。也许在不久后，在现实世界的另一端，真的有一个和现实一模一样的元宇宙。

上述消息对欧莱雅股并没有什么影响。在美国场外交易（over-the-counter，OTC）的欧莱雅隔夜闭市报391.41美元，跌26.51美元或6.34％。在巴黎挂牌的欧莱雅则起2.30欧元，报348.75欧元。