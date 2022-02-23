世卫和UNICEF呼吁 终止剥削性配方奶营销策略

（早报讯）世界卫生组织（WHO）和联合国儿童基金会（UNICEF）周三（2月23日）发表的一份报告，揭示了配方奶行业不道德的营销策略，系统性影响父母选择配方奶而非母乳喂养婴儿的决定。

世卫组织和UNICEF呼吁终止剥削性的配方奶营销手段。

这份题为《配方奶营销如何影响我们的婴儿喂养决定》报告是来自八个国家的父母、孕妇和卫生工作者的访谈调查，超过半数的父母和孕妇表示，他们成了配方奶公司的营销目标，其中许多做法违反国际准则。

世卫组织表示，配方奶和烟草业是仅有两种制定了阻止营销国际准则的产品。尽管如此，只有25个国家将配方奶的国际准则完全落实到立法中。

配方奶行业价值每年达550亿美元（约740亿新元）。报告发现，配方奶行业的营销手法包括：不受管制和侵入性的在线目标；赞助咨询网络和帮助热线；促销和免费赠送；以及影响卫生工作者培训和建议的做法。

父母和卫生工作者得到的信息往往具有误导性，缺乏科学依据，并且与《国际母乳代用品销售守则》相违背。后者是1981年世界卫生大会通过的一项具有里程碑意义的公共卫生协议，旨在保护母亲免受婴儿食品行业咄咄逼人的营销做法的影响。

这份报告对孟加拉、中国、墨西哥、摩洛哥、尼日利亚、南非、英国和越南一些城市的8500名父母和孕妇以及300名卫生工作者进行了调查。报告显示，在英国接受调查的所有妇女中，接触配方奶营销的比例达到84%；在越南和中国接受调查的妇女中该比例分别为92%和97%，这增加了她们选择配方奶喂养的可能性。

在调查涵盖的所有国家中，妇女表示强烈希望采取纯母乳喂养，从摩洛哥的49%到孟加拉国的98%不等。然而，报告详细描述了持续不断的误导性营销信息如何强化了对母乳喂养和母乳的误解，并削弱了女性对自己成功喂养母乳的信心。这些误解包括：婴儿出生后的头几天必须使用配方奶；母乳对婴儿带来的营养不足；已证明特定的婴儿配方奶成分可促进儿童发育或提高免疫力；认为配方奶可使婴儿维持更长时间的饱腹感；以及母乳质量会随着时间的推移而下降。

婴儿出生后第一小时内开始母乳喂养，随后进行六个月的纯母乳喂养，以及长达两年或更长时间的持续母乳喂养，这是防止一切形式的儿童营养不良（包括消瘦和肥胖）的有力防线。

母乳喂养也是婴儿的第一种疫苗，保护他们免受许多儿童常见病影响。它还能降低女性未来患糖尿病、肥胖和某些癌症的风险。然而，在全球范围内，只有44%的六个月以下婴儿完全采用母乳喂养。过去20年，全球母乳喂养率增长甚微，而配方奶的销量在大致相同的时间内增长了一倍多。

令人震惊的是，婴儿喂养行业接触了所有国家的大量卫生工作者，通过促销礼品、免费样本、研究资金、有偿会议、活动和会议，甚至销售提成来影响他们向新妈妈提出的建议，直接影响了父母的喂养选择。超过三分之一的接受调查女性表示，卫生工作者向她们推荐过一种特定品牌的配方奶。

为了应对这些挑战，世卫组织、联合国儿童基金会和合作伙伴呼吁各国政府、卫生工作者和婴儿食品行业终止剥削性的配方奶营销，并充分执行和遵守《国际母乳代用品销售守则》要求。

这包括：根据《国际守则》，通过监测和执行法律，防止推销配方奶，例如禁止配方奶行业提出营养和健康声明；投资于支持母乳喂养的政策和规划，包括根据国际标准提供充足的带薪育儿假，并确保提供高质量的母乳喂养支持；要求行业公开承诺在全球范围内完全遵守《守则》及其后通过的世界卫生大会决议；禁止卫生工作者接受由销售婴幼儿食品公司赞助的奖学金、奖项、赠款、会议或活动。