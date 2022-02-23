周三美市盘前回稳 重点谈电动汽车Rivian

今天重点：

●美国股市今晚（2月23日）盘前回稳。8时截稿时，标准与普尔500指数期货微起20.20点或0.47％，报4324.90点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也起108.10点或0.78％，报13978.60点；道琼斯指数也上升127.10点，报33723.70点。

●华尔街主要股指隔夜（周二）全面下跌，标准与普尔500指数已经被大家确认正式进入调整期。标准与普尔500指数隔夜下跌44.13点，闭市报4304.74点。重量级的道琼斯指数跌482.57点，闭市报33596.61点。纳斯达克100指数也退低0.99％或139.01点，以13870.53点收市。

●今天发布业绩的有：Booking Holdings、eBay和TJX。明天（周四）受瞩目的业绩报告则有：阿里巴巴（Alibaba）、加密货币交易平台Coinbase、电脑公司Dell Technologies、疫苗公司莫德纳（Moderna）和挪威游轮（Norwegian Cruise）。

盘前交易重点：

●美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）属下的基金隔夜抛出Palantir Technologies的1176万1901股股票，总值将近1亿2330万美元。与此同时，她也买进2万4366股特斯拉（Tesla）股票，总值2002万美元。Palantir今晚盘前有回稳迹象，截稿时微起0.13美元，报10.61美元。特斯拉盘前也起12.14美元，报833.67美元。

●许多电动汽车股隔夜下跌。美国的新进电动汽车公司Rivian也跌3.98美元或6.00％，闭市报62.39美元。今晚盘前回稳，起1.05美元，截稿时报63.44美元。看多了特斯拉（Tesla），今天下文我们就谈谈另一电动汽车公司Rivian，看看它是否知得投资者多看一眼。

●盘前活跃股按序：Palantir Technologies、超微（Advanced Micro Devices）、苹果（Apple）、英伟达（NVIDIA）和福特（Ford Motor）。截稿时，这些活跃股的股价全部上升。

今年Rivian似乎还是属于是一种较为适合“交易”而非“投资”的股票。（路透社）

Rivian

（纳斯达克股票交易所，股票代码：RIVN）

当全球亿万富翁索罗斯（George Soros）购买美国电动汽车Rivian的股份时，是否意味着Rivian的下跌趋势即将结束？Rivian股票在去年11月10日首次挂牌交易后，在短短几天内就达到近180美元的峰值。接下来，该股走势却出现180度转变，随着大盘迅速纠正电动汽车泡沫而显著退低。

但是与其他电动汽车股票相比，Rivian的跌幅是更为显著。即使在2月15日上涨了6％之后，Rivian的股票今年还是下跌了36％。同行Lucid开年至今下跌30％、蔚来下跌27％、特斯拉下跌19％，全都比Rivian稍微好一些。

既然目前的Rivian已跌到如此低点，电动汽车投资者是否应该再次关注这只“打折的股票”呢？

福特（Ford Motors）和亚马逊（Amazon）都是Rivian的创始投资者。Rivian和亚马逊的关系是投资者也是主要客户之一。因为亚马逊要开始减少其碳足迹，因此它到2024年将需要10万辆Rivian电动货车来送货车。

为了扩大其潜在市场，Rivian正在向公众销售它的R1T电动货车和R1S电动休旅车（SUV）。目前它已经有7万1000辆的预购订单。不过Rivian要等到2023年才会正式开始销售和交货活动。

上个月，亚马逊与Stellantis的一项交易吓坏了Rivian的投资者。因为亚马逊将从明年开始使用Stellantis Ram ProMaster电池电动汽车。不仅如此，亚马逊还将为Stellantis提供车载仪表板软件和服务。因此Rivian需要显示能够达到定下的生产目标，才能够赢得亚马逊的信任。只有这样它才能够争取到更大的亚马逊订单。

Rivian的第三季度报告也差强人意，难以安抚股东的心。该公司将其微不足道的100万美元营业额埋在其股东信函的最后四页中。截至去年9月底的九个月的净亏损超过22亿3000万美元，比去年同期的6亿6500万美元还要高。因此，投资者应该留意在3月出炉的Rivian第四季度业绩报告，希望第四季的业绩能够带来一点振奋人心的消息。

要不然，纵使股价已经比今年初低了很多，但是这并不意味该股现在已经是“价廉物美”了。Rivian的市值为586亿美元，是它今年估计的营业额，即35亿3000万美元的16倍。除非它开始克服供应链问题，开始进行生产制造电动汽车，否则它将继续是只成长型股票而不是比较实在的价值股。

换言之，今年Rivian还是属于是一种较为适合“交易”而非“投资”的股票。如果是要寻找做较长期的稳定投资，也许选择那些已经开始交货、卖车的会来得比较踏实一些。而像索罗斯这样的投资者入股，虽然说会增加投资者对Rivian的信心，但是，索罗斯会呆多久，又或是几时撤走还是个未知数。

在Tipranks的15位分析师当中，有11名给予该股“买入”的评级，四名给予“持守”评级，一年期限平均目标价为133.21美元。