普京授权展开军事行动 乌宣布与俄断交

（早报讯）俄罗斯总统普京在当地时间今早（24日）批准针对乌克兰东部顿巴斯地区的特别军事行动，并告诉乌克兰军方放下武器回家。乌克兰境内据报之后遭到攻击，全国也进入戒严状态，法德美等西方国家和北约都异口同声谴责俄罗斯的行为。乌克兰总统宣布，该国与俄罗斯断交。

俄罗斯总统普京决定展开一项特别行动来“保护”乌克兰东部的顿巴斯地区。（法新社）

综合路透社、英国广播公司、美国有线新闻网等报道，普京通过俄罗斯国营电视台发表特别讲话称，俄罗斯别无选择，只能保护自己免受据称来自乌克兰的威胁。普京做出上述宣布后，目击者称他们在乌克兰首都基辅和东北部城市哈尔科夫听到爆炸声。在乌克兰首都基辅的记者也听到远处传来类似炮击的爆炸声。

克里姆林宫发言人佩斯科夫早前称，乌克兰东部亲俄罗斯地区顿涅茨克和卢甘斯克周三（23日）向莫斯科请求军事援助，以抵御乌克兰的军事侵略。

乌克兰总统泽连斯基在记者会上宣布，乌克兰与俄罗斯断绝外交关系。他呼吁俄罗斯人民站出来示威，抗议俄罗斯发动这场战争。泽连斯基也在推特上公布，将发放武器给愿意保卫乌克兰的人士。

除此之外，泽连斯基早前也在推特上写道，他已经跟来自美国、德国、欧盟、波兰和英国的领导人与元首通话，期望他们能阻止普京、立即停止针对乌克兰和全球的战争。

泽连斯基说：“建立反普京联盟！立即对（俄罗斯）进行制裁，向乌克兰提供防卫和财政方面的支持！关闭空域！世界必须迫使俄罗斯实现和平。”

泽连斯基也通过面簿发布视频，指俄罗斯对乌克兰的基础设施和边防部队进行导弹袭击，并呼吁人们保持冷静。泽连斯基也证实，他不久前与美国总统拜登通话。

白俄罗斯总统卢卡申科早前曾提议，俄乌两国在白俄罗斯首都明斯克举行会谈。乌克兰总统府顾问则声称，当地局势在可控范围内，不会发生闪电战。

俄罗斯的另一邻国拉脱维亚宣布，大约40名美国军人在当地时间今早从意大利抵达拉脱维亚，并预计美国将在拉脱维亚部署300多名士兵。

俄罗斯反对派人物利特维诺维奇（Marina Litvinovich）在面簿上号召俄国民众，今天傍晚在俄罗斯举行反战示威。

欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，她将向欧盟成员国领导人提出大规模”制裁措施，包括冻结俄罗斯在欧盟的资产，并停止俄罗斯银行的欧洲金融市场准入。冯德莱恩批评俄罗斯将战争带回到欧洲，并说欧盟将削弱俄罗斯的经济基础及其现代化能力。

俄罗斯媒体引述俄国国防部报道，俄国方面已摧毁乌克兰空军基地的军事基础设施，并压制乌克兰的防空系统。乌东亲俄人士声称，他们已经占领了乌克兰卢甘斯克地区的两座城镇。亲俄领导人也说，亲俄份子的主要目标是控制亲俄份子控制的地区所在的卢甘斯克和顿涅茨克地区全境。

普京授权俄军方在乌克兰东部展开军事行动后，乌克兰首都基辅的人们在地铁站避难。（路透社）

在首都基辅，警报声响起，网上也流传图片，显示民众离开基辅，高速公路交通拥堵，该市的地铁站成为了临时防空壕。在顿涅茨克地区的科斯蒂安蒂尼夫卡镇（Kostiantynivka），英广记者看到自动提款机和加油站排起长长人龙。乌克兰已关闭该国领空，民用航班服务暂停。

乌克兰方面声称，至少七人遭俄罗斯炮击炸死，另有九人受伤。另一则来自乌克兰军方的消息称，大约50名俄罗斯人在乌东地区死亡。

在乌克兰首都基辅，可以听到远处传来类似炮击的爆炸声。（推特图片）

乌克兰防长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）号召已做好准备拿起武器备战的人士，加入领土防御部队，当地警方也说他们将向退伍军人分发武器。

乌克兰国家边境服务局在当地时间今天公布，乌克兰靠近俄国、克里米亚和白罗斯的地方遭到攻击，其中乌克兰在与俄罗斯和白罗斯的边界地区遭到俄军袭击，并指白罗斯向俄军提供支持。边防部队正依据边境局势，同乌克兰武装部队和国民警卫队向敌人开火。

不过，白俄罗斯媒体报道，白俄罗斯总统卢卡申科称，军方不会参与俄罗斯针对乌克兰的军事行动。早前的报道称，普京在当地时间今天清晨大约5时，与卢卡申科通电话，向卢卡申科通报了俄乌边境地区和顿巴斯的局势。

乌克兰武装部队在新加坡时间今天下午1时25分于面簿上发表声明称，俄罗斯军方开始对在该国东部的乌克兰部队进行密集炮击。

声明指，俄罗斯也对位于基辅附近的鲍里斯波尔机场和乌克兰其他几座机场发动导弹袭击。乌克兰空军正在抵抗来自俄罗斯的空袭。

乌克兰武装部队也否认俄罗斯伞兵抵达了乌克兰南部港口城市敖德萨。

民众今天驱车准备离开乌克兰港口城市马里乌波尔。（路透社）

乌克兰文传电讯社早前报道，乌克兰各地的军事设施遭到火箭弹袭击，俄罗斯军队已登陆南部两座港口城市敖德萨和马里乌波尔。在鲍里斯波尔机场，工作人员和乘客正撤离机场。

乌克兰《真理报》则引述乌克兰内政部官员报道，位于基辅和乌克兰东北城市哈尔科夫的乌克兰军事指挥中心遭到导弹袭击。

乌克兰军方也声称他们击落了五架俄罗斯飞机和一架俄罗斯直升机，但俄国否认有飞机在乌克兰上空遭到击落。

俄罗斯媒体则引述该国国防部报道，俄国否认攻击乌克兰城市，但称俄国国防部使用高精度武器，目标包括乌克兰军事基础设施、防空和空军。

在普京发出上述宣布后，美国总统拜登在白宫网站上公布，他应约与泽连斯基通话，并谴责俄罗斯军方进行无端攻击。

拜登说：“我向他简要介绍了我们正在采取一些步骤，希望国际间能对此做出谴责，包括今晚的联合国安理会会议。他（泽连斯基）要求我呼吁世界领导人明确反对普京总统的公然侵略，并站出来支持乌克兰人民。明天，我将与七国集团领导人会面，美国及其盟国和合作伙伴将对俄罗斯实施严厉制裁。我们将继续向乌克兰和乌克兰人民提供支持和帮助。”

泽连斯基在新加坡时间今天下午2时许在推特上写道，他已经跟来自美国、德国、欧盟、波兰和英国的领导人与元首通话，期望他们能阻止普京、立即停止针对乌克兰和全球的战争。

泽连斯基说：“建立反普京联盟！立即对（俄罗斯）进行制裁，向乌克兰提供防卫和财政方面的支持！关闭空域！世界必须迫使俄罗斯实现和平。”

泽连斯基早前也通过面簿发布视频，指俄罗斯对乌克兰的基础设施和边防部队进行导弹袭击，并呼吁人们保持冷静。泽连斯基也证实，他不久前与美国总统拜登通话。

泽连斯基也另发视频，以俄罗斯语呼吁俄国民众，不要支持可能在任何一天开始的欧洲重大战争。

在莫斯科宣布对乌克兰开展军事行动后不久，一名目击者告诉路透社，在毗邻乌克兰的俄罗斯别尔哥罗德州（Belgorod）听到了一系列爆炸声。

乌克兰外交部呼吁合作伙伴们立即启动一系列针对俄罗斯的新制裁措施。乌克兰外交部发言人尼科连科（Oleg Nikolenko）在面簿上指俄罗斯进行战争行为。

乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）在新加坡时间今天近中午12时起，在推特发送多则推文，呼吁国际立即采取行动，并称欧洲和世界的未来岌岌可危。他列出五项要求：1、现在对俄罗斯实施毁灭性制裁，包括涉及环球银行金融电信协会（SWIFT）系统的措施。2、以各种方式全面孤立俄罗斯。3、向乌克兰提供武器和装备。4、财政援助。5.人道主义援助。

他也指普京刚刚发动了对乌克兰的全面入侵。“和平的乌克兰城市正在遭受攻击。这是一场侵略性战争。乌克兰将自卫并取得胜利。世界可以且必须阻止普京。现在是采取行动的时候了。”

库列巴也呼吁在世界各地的乌克兰人，请求各国政府立即采取行动。他说：“普京发动攻击，但没人逃跑。军队、外交官、每个人都在工作。乌克兰在战斗。乌克兰将自我保卫。乌克兰将取得胜利。”

乌克兰中央银行行长已宣布多项措施，包括央行禁止与俄罗斯实体账户之间的交易，暂停跨境外汇支付，并将从每个账号能提取的每日现金上限定在10万格里夫纳（4585新元）。

中国外交部今天回应时说，中国一贯坚决维护国家的主权安全和领土完整，坚决维护国际公平正义，并痛批美国在如何尊重国家主权和领土完整方面，没有资格告诉中国怎么做。

据央视新闻报道，外交部发言人华春莹在例行记者会上也被问到，中国是否为俄罗斯提供军事设备？中国是否有类似的计划，包括向俄罗斯其他方面的支持？

华春莹回答：“在这种问题上，中国的做法和美国有质的不同。当我们看到有冲突风险的时候，我们不会主动去向对方提供武器，我们不会像美方给乌克兰提供大量的军事设施设备那样去做。俄罗斯作为一个有实力的大国，也不需要中方或者其他国家提供。”

联合国秘书长古特雷斯也在普京做出上述宣布后，请求普京以人道的名义停止这场战争。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）谴责俄罗斯对乌克兰进行鲁莽攻击。北约官员告诉路透社，北约成员国代表将在当地时间今早举行紧急会议。

古巴则批评美国允许北约东扩，并呼吁各方通过外交方式，寻找能维护国际和平的方法。