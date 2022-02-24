俄乌局势紧张 美国标普500进入调整区 让历史和分析师为你解说分明

（早报讯）美国标普500进入调整区让历史和分析师为你解说分明

本周二（2月22日）俄罗斯向乌克兰派兵，其渴望扩大权力，造成美国股市三大股指均再连续下跌逾1％。现在标准与普尔500指数，已经被华尔街市场分析师确认正式进入调整区域。而隔夜刚刚大幅退低的道琼斯指数也在调整区门外，仅差一步就踏进这个区域。除非是具有相当长期时间跨度的投资者，否则现在可能许多人已经开始旁观了。

在俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势加剧之际，市场也了解西方国家可能会对俄罗斯石油实施制裁。这更加重了股市的负担。市场是以指数从近期高点下跌10％以上，作为标明进入调整阶段的一个标准。

银河－联昌证券市场策略师黄春兴在接受《联合早报》专访时说：“是的。从技术上来讲，标准与普尔500指数目前正处于调整阶段，因为它已经从1月份的高点下跌了大约10％。调整的情绪将在很大程度上，将取决于俄罗斯和乌克兰之间的地缘政治紧张局势的发展。从昨晚局势升温来看，接下来市场⁮面对的风险可能提高。”

IG市场策略师叶俊荣也赞同说：“是的，标准与普尔500指数又再次回落到调整区了。市场目前已经围绕联储局的紧缩而团团转。现在又有新的地缘政治紧张局势，给原本的经济中断和全球通胀压力带来了新的不确定性。”

叶俊荣说：“近期股市走势相信会继续受到俄罗斯和乌克兰新闻等消息的影响。这时候的投资者相信较多都是被动做出反应，而不是主动‘预测性质’做投资决定。”

叶俊荣也认为：“标准与普尔500指数自年初以来处于下跌趋势。从该指数的高点和低点来看，它取得的高点偏低，其各个低点却比之前更低，显示熊市的力量似乎还在控制住股市。”

至于短期内走势会如何？黄春兴说：“这一切都取决于4300点水平的关键支撑是否成立。如果俄罗斯和乌克兰之间的紧张情况进一步升级，则可能会突破4300点支撑位，这很可能就导致更深层次的抛售。”

黄春兴说，在最坏的情况下，如果标准与普尔500指数真的跌破4300点水平，它将有可能跌至4100点，并在这个水平找到支撑。总而言之，目前的价格走势看起来仍然相当疲软，短期内调整阶段恶化的可能性还挺大的。

虽然俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势加剧给股市带来很大的压力，但是许多市场人士基本上也都认为，股市部分调整是因联储局收紧货币政策引发的。

联储局今年预料将从3月起多次加息以避免高通胀。此举肯定会拖累经济增长。此外，预期政策变化带来的较高债券收益率，预料也会降低公司未来的利润，从而降低股票估值。

黄春兴说：“联储局将在3月份启动加息周期。因此，在联储局于3月15日宣布加息计划之前，标准与普尔500指数很可能都会一直处在调整的阶段中。在3月下旬，在市场消化加息计划之后，股市才有可能出现回弹。”

虽然目前局势看似暗淡，历史的前车之鉴还是有个好消息的。根据道琼斯市场的数据，自1998年以来，标准与普尔500指数在调整过后的12个月里，平均都会取得9.3％的涨幅。而在调整后的一年里，该指数上涨的机率是三分之二，即只有少数的三分之一机会出现调整后继续退低。

此外，路透社最近的一项调查显示，到目前为止，接受调查的市场人士基本上还是认为标准与普尔500指数到今年底仍会有比去年更好的表现。

总之，希望这次的调整是那种能够稳固基础，推动市场上涨的调整。而且虽然与俄罗斯相关的经济风险和联储局收紧政策是市场下跌的原因，但是投资者仍需关注是否会实施制裁、油价上涨是否会严重影响消费开支，联储局将加息多少次等问题。这种种影响因素相信真的还要等多一阵子才能够明朗化。