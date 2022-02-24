周四美市盘前全面退低 重点谈刚发业绩的电商巨头eBay

今天重点：

（早报讯）●今晚（2月24日）美国股市盘前继续因俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势而退低。8时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌98.90点或2.34％，报4126.60点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也跌396.00点或2.93％，报13113.40点；道琼斯指数期货更是猛挫792.30点，报32339.50点。

●因乌克兰宣布进入紧急状态，华尔街股市主要股指隔夜（周三）大幅收低，延续近期跌势。隔夜科技股领跌。标准与普尔500指数已经被大家确认正式进入调整期。该指数隔夜下跌79.26点，闭市报4225.50点。重量级的道琼斯指数显著下跌464.85点，闭市报33131.76点，差一点就被归纳为进入调整期。纳斯达克100指数也退低2.60％或361.10点，以13509.43点收市。

●美国交易所的成交量是119亿8000万股，比过去20个交易日的平均123亿股成交量低。

●今天发布业绩的有：阿里巴巴（Alibaba）、加密货币交易平台Coinbase、电脑公司Dell Technologies、疫苗公司莫德纳（Moderna）和挪威游轮（Norwegian Cruise）。

盘前交易重点：

●华尔街分析师预估，莫德纳今晚即将公布的每股盈利会是9.90美元，营业额则是67亿9000万美元。莫德纳股今晚盘前下跌1.71美元，截稿时报134.02美元。

●阿里巴巴将在开市前公布业绩。分析师普遍预测该集团季度营业额是388亿3000万美元，每股盈利2.55美元。阿里巴巴股价在盘前交易中下跌4.30％，截稿时报105.00美元。

●随着在线购物热潮的消退，美国电商巨头eBay隔夜闭市后宣布的业绩虽然还不错，但是对本季度和全年业绩的预测已经不如以往。今天下文我们就详细看看eBay刚刚发布的业绩报告。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、Skillz Inc、Palantir Technologies和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这些活跃股的股价全部下跌。

eBay在第四季度结束时拥有1亿4700万活跃买家，比去年同期下降了9％，该网站上所有商品的总销售额也下降了10％至207亿3000万美元。（路透社）

eBay

（纳斯达克股票交易所，股票代码：EBAY）

eBay第四季度每股盈利虽然超出预期，但是对今年第一季度和全年的预测却不及市场分析师的预估，导致投资者突然有点失措，eBay股在隔夜更是即刻于盘后大幅退低了8％至50.35美元。

根据eBay的业绩报告，第四季度每股盈利是1.05美元，比市场普遍预测的0.99美元来得高。营业额则增长5％至26亿美元，略低过市场普遍预估的26亿1000万美元。

eBay在业绩发布会上也预估今年第一季，每股盈利会介于1.01美元至1.05美元之间。不过，根据FactSet，市场普遍却认为应该达到1.08美元。另外，eBay对本季度的营业额预测是在2亿4300万美元至24亿8000万美元之间，而市场则普遍认为应该有26亿1000万美元。

至于今年全年业绩预估，eBay认为每股盈利会介于4.20美元至4.40美元之间，而市场普遍认为是4.51美元；eBay营业额预估会在103亿美元至105亿美元之间，而市场普遍认为是应该可以达到109亿5000万美元。

这一连串的逆差，导致投资者隔夜的抛售。其实这也突显了投资者的普遍担忧。那就是后疫情的正常化日子会让消费者恢复疫情前的实体购物习惯。而eBay在第四季度结束时拥有1亿4700万活跃买家，比去年同期下降了9％，该网站上所有商品的总销售额也下降了10％至207亿3000万美元，这些迹象都反映了这个趋势。

eBay首席执行官伊安诺（Jamie Iannone）在宣布业绩的声明中也表示：“在本季度里，我们的广告业务和重点业务取得了增长。我们会继续加速我们的业务战略，为未来的增长做好准备。”

虽然伊安诺的说话相当笼统，但我们还是可以尝试从eBay的一举一动寻找一些蛛丝马迹。

在去年第四季度里，eBay公司以约30亿美元将其韩国分支（eBay Korea）的80.01％的股份卖给Emart。另外，它又以超过23亿美元将其Adevinta的约1亿3500万股股份出售给Permira。

与此同时，eBay收购了Sneaker Con的认证业务（authentication business），即Sneaker Con Digital。Sneaker Con Digital业务遍及美国、英国、加拿大、澳大利亚和德国。

卖出零售平台，却买进像Sneaker Con这种较高零售价位，又含括认证在内的业务，似乎是eBay有意朝向更高价值的零售业扩展。而且在交易中扮演的角色也要从纯粹的中间人，提升至扮演认证货品的“增值”角色。在奢侈品转售市场逐渐活跃之际，如果eBay真的能够朝这方面发展也是十分令人期待的。

在Tipranks的11位分析师当中，有六名给予该股“买入”的评级，五名给予“持守”评级，一年期限平均目标价为74.55美元。可见虽然长期目标价看好，但是分析师们目前对eBay股的看法似乎也裹足不前。