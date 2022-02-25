乌失去对切尔诺贝利核设施控制 IAEA：核设施未受破坏

（早报讯）乌克兰军队已失去对切尔诺贝利核设施的控制，东北部的苏梅和哈尔科夫地区以及南部的赫尔松地区也发生了激烈交火。联合国国际原子能机构说，切尔诺贝利核设施没有受到“破坏”。

路透社和新华社综合报道，截至周四（2月24日），俄罗斯以海陆空从北、南、东三条战线对乌克兰发动攻击。

乌克兰总统办公室顾问波多利亚克表示，经过激烈战斗，乌克兰军队失去了对切尔诺贝利核设施的控制，该核设施已被俄罗斯军队占领。

另一方面，国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西说：“至关重要的是，该区核设施的安全运行不应受到任何影响或中断。”他表示，IAEA正在密切监测乌克兰的事态发展，特别关注其核电站的安全和安保。”

乌克兰卫生部长利亚什科说，周四的攻击行动导致57人死亡、169人受伤。另据乌克兰内政部，一艘俄罗斯军舰在黑海敖德萨港以南的乌克兰兹米尼岛炮击，导致13名边防警卫死亡。

俄罗斯总统普京周四清晨发表电视讲话，决定在乌克兰东部顿巴斯地区发起特别军事行动。普京说，俄罗斯没有占领乌克兰的计划。塔斯社援引俄国防部当天消息说，乌方军事基础设施正受到高精度武器的打击，但俄武装部队不对乌克兰城市进行炮击或空袭，行动不会威胁到平民。

据俄罗斯国防部网站周四发布的通报，俄武装部队在袭击中摧毁了乌克兰74个地面军事基础设施，包括11个空军机场、三个指挥所、18个雷达站等。俄空天军一架苏-25攻击机在行动中因驾驶失误坠毁，飞行员安全弹跳逃生。

切尔诺贝利核电站位于乌克兰首都基辅以北100余公里处。1986年4月26日，该核电站4号机组反应堆发生爆炸，成为迄今为止世界上最严重的核泄漏事故。事故发生后，以4号机组反应堆为中心向外30公里的范围成为隔离区。切尔诺贝利隔离区自2010年起陆续对外开放。