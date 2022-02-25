反俄入侵乌 全球数十城市举行示威

（早报讯）世界各地包括纽约、特拉维夫、东京等多座城市为俄罗斯入侵乌克兰举行示威。

路透社报道，数以千计的人周四（2月24日）聚集在俄罗斯驻美国、以色列、日本等国家的大使馆外进行抗议。俄罗斯境内也有约1000人举行示威。

已知最早的抗议活动出现在美国。美东时间周四凌晨1时左右（新加坡时间周四下午2时），距离俄罗斯总统普京宣布将在乌东顿巴斯地区发起特别军事行动仅三小时后，示威者就在俄驻华盛顿大使馆外聚集。数十名示威者挥舞乌克兰国旗，高喊“停止俄罗斯侵略！”

除了华盛顿特区，纽约、洛杉矶等美国城市也出现大型示威活动。

在伦敦，数百名示威者包括许多乌克兰人聚集在唐宁街10号外，敦促英国采取更多行动，一些人在哭泣。

一名示威者说：“我们需要援助，我们需要有人支持我们。”另一名示威者说：“乌克兰太小，我们面对的压力太大。”

在巴黎，一名示威者说：“我觉得我们正处在整个世界非常危险的时刻。”

在匈牙利布达佩斯，人们也在2月24日举行示威，抗议俄罗斯入侵乌克兰。（路透社）

西班牙马德里、瑞士首都伯尔尼、黎巴嫩首都贝鲁特、爱尔兰首都都柏林和捷克首都布拉格等地也有抗议活动。

自制标语牌“向战争说不”

而在莫斯科、圣彼得堡和叶卡捷琳堡等俄罗斯城市，数以百计的人也上街抗议，一些人手持“向战争说不！”的自制标语牌。

抗议监控组织OVD-Info的监察员说，截至格林威治标准时间周四晚上7时39分（新加坡时间周五凌晨3时39分，53座城市的警方已逮捕了不少于1667人。

另据塔斯社，在俄罗斯，单在莫斯科就有600名示威者被捕。