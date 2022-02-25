欧盟英对俄新制裁 锁定银行出口和普京核心圈

（早报讯）除了美国，欧盟和英国也在俄罗斯全面入侵乌克兰后，宣布了对俄罗斯的新制裁措施，制裁对象与领域涵盖俄罗斯的银行、军事出口以及俄罗斯总统普京的核心圈成员。

路透社报道，欧盟27国领导人周四（2月24日）在布鲁塞尔召开紧急会议，并对一项广泛的制裁方案达成一致。该方案将限制俄罗斯银行进入欧洲金融市场，对俄的关键技术出口也将受限。制裁细节将在周五开会正式敲定。

欧盟委员会主席冯德莱恩在周五清晨的记者会上说，新制裁将锁定70%的俄罗斯银行业。

与此同时，英国首相约翰逊于周四公布了英国有史以来对俄罗斯最大的一揽子制裁措施。

英国将从即日起冻结所有主要俄罗斯银行的资产，包括俄罗斯第二大银行VTB的资产。

英国也将立法禁止所有主要俄罗斯公司在英国市场筹集资金，并禁止俄罗斯在英国市场发行主权债券。新法将在下周二生效。

另外，英国还将对超过100名俄罗斯个人、实体与其子公司进行制裁，被制裁对象包括俄罗斯最大国防出口公司——俄罗斯技术国家集团Rostec和俄罗斯最年轻亿万富豪沙玛罗夫（Kirill Shamalov）等。

澳洲周五加码制裁一些俄罗斯精英人士和国会议员；澳洲的邻国新西兰也对俄罗斯实施针对性的旅行禁令，并禁止该国企业与俄罗斯军方进行货物贸易。

美国政府周四大幅收紧针对俄罗斯的出口管制，严厉打击其对全球出口商品包括商业电子产品、电脑、半导体以及飞机零部件等的准入。

美国总统拜登说，新措施将“立即并持续给俄罗斯经济造成严重的损失”，并指法国、德国和意大利等27个欧盟成员国、英国、加拿大、日本、澳洲和新西兰也加入行动，以达到打击俄罗斯的最大效应。