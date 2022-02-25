周边邻国纷为外逃乌克兰人伸援手

文 /
陈慧璋

发布 / 2022年2月25日 1:20 PM

周四一早开始见到三三两两的乌克兰人提着行李走路越过乌克兰边境，进入波兰一侧，入境者包括老人、妇女和孩童。（路透社）
周四一早开始见到三三两两的乌克兰人提着行李走路越过乌克兰边境，进入波兰一侧，入境者包括老人、妇女和孩童。（路透社）

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（早报讯）大批乌克兰人为躲避战火出逃，其中一些已在周四（2月24日）抵达周边邻国，这些国家预计接下来还会有更多乌克兰人涌入，已为乌克兰人设立接待点，并派军队到边界提供支援。

路透社报道，位于欧盟东翼的国家都曾是莫斯科领导的华沙公约组织成员，其中一些国家如波兰、匈牙利、斯洛伐克和罗马尼亚均与乌克兰共享陆地边界。

周四清晨，平时人烟稀少的波兰南部梅迪卡（Medyka）边境关卡变得不平静。三三两两的乌克兰人提着行李走路越过了乌克兰边境进入波兰一侧。一整天下来，在该关卡排队等候通关的汽车队伍越来越长。

一名39岁波兰妇女说，她的乌克兰籍丈夫和孩子被困在另一边，她等了四小时还没见到他们。

她说：“电话打不通。我无法联系他们……我不知道如何把我的孩子接过来……我不知道该怎么办。”

为解决边境拥堵情况，波兰周四取消了对来自欧盟以外地区、无法提供冠病检测阴性证明人员的隔离规定。

波兰卫生部表示，波兰正在准备一辆运送乌克兰伤员的医疗列车，并拟定了一份可以收治伤员的1230家医院的名单。波兰军方也提高了一些单位的戒备水平。

长期以来对莫斯科持同情态度的捷克总统泽曼也一反常态，称俄罗斯总统普京下令入侵乌克兰的行径“疯狂”。捷克首都布拉格停止向俄罗斯公民发放签证，还下令关闭两个俄罗斯领事馆。

同样与普京关系良好的匈牙利总理欧尔班也谴责莫斯科的行为。欧尔班还宣布，匈牙利将为乌克兰提供人道援助，并准备接收来自乌克兰的难民。

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