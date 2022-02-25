周边邻国纷为外逃乌克兰人伸援手

（早报讯）大批乌克兰人为躲避战火出逃，其中一些已在周四（2月24日）抵达周边邻国，这些国家预计接下来还会有更多乌克兰人涌入，已为乌克兰人设立接待点，并派军队到边界提供支援。

路透社报道，位于欧盟东翼的国家都曾是莫斯科领导的华沙公约组织成员，其中一些国家如波兰、匈牙利、斯洛伐克和罗马尼亚均与乌克兰共享陆地边界。

周四清晨，平时人烟稀少的波兰南部梅迪卡（Medyka）边境关卡变得不平静。三三两两的乌克兰人提着行李走路越过了乌克兰边境进入波兰一侧。一整天下来，在该关卡排队等候通关的汽车队伍越来越长。

一名39岁波兰妇女说，她的乌克兰籍丈夫和孩子被困在另一边，她等了四小时还没见到他们。

她说：“电话打不通。我无法联系他们……我不知道如何把我的孩子接过来……我不知道该怎么办。”

为解决边境拥堵情况，波兰周四取消了对来自欧盟以外地区、无法提供冠病检测阴性证明人员的隔离规定。

波兰卫生部表示，波兰正在准备一辆运送乌克兰伤员的医疗列车，并拟定了一份可以收治伤员的1230家医院的名单。波兰军方也提高了一些单位的戒备水平。

长期以来对莫斯科持同情态度的捷克总统泽曼也一反常态，称俄罗斯总统普京下令入侵乌克兰的行径“疯狂”。捷克首都布拉格停止向俄罗斯公民发放签证，还下令关闭两个俄罗斯领事馆。

同样与普京关系良好的匈牙利总理欧尔班也谴责莫斯科的行为。欧尔班还宣布，匈牙利将为乌克兰提供人道援助，并准备接收来自乌克兰的难民。