俄罗斯1700多人因抗议特别军事行动被捕

俄罗斯多个城市的民众周四（2月24日）举行示威活动反对战争。消息称，俄当局在53个城市拘捕超过1700人，单是莫斯科就有至少940人被拘留。

据俄罗斯塔斯社报道，俄罗斯警方24日通报，约有600人在莫斯科市中心一次未经批准的集会上被拘留，这些人反对俄方发动的特别军事行动。

大批民众当天在莫斯科手持反战标语在街头聚集，反对当局向乌克兰发起军事行动，大批警察到场将示威者拘留。

除莫斯科外，圣彼得堡、叶卡捷琳堡等城市也有民众举行反战示威。

反对战争的网上连署则搜集近29万个签名，也有新闻工作者及科学家发表连署信反对战争。

俄罗斯总统普京24日清晨约6时宣布，在乌克兰顿巴斯地区展开特别军事行动。

在普京宣布前，乌克兰总统泽连斯基24日凌晨特意用俄语发布视频，向俄罗斯民众喊话“阻止普京”。他说：“你们的总统批准了他们（俄军）向前进，到另一个国家的领土，这一步可能是欧洲大陆大战的开端。我们不一样，但这不是成为敌人的理由。”

泽连斯基还说：“你们当中许多人都去过乌克兰，在乌克兰都有亲戚，有人在乌克兰的大学学习，与乌克兰人是朋友，你知道我们的性格。听我们说，乌克兰人民想要和平，乌克兰政府希望和平。”

俄罗斯官方拒绝将正在发生的情势称为战争，官媒一直称之为“特别军事行动”。