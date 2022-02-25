周五美市盘前退低 重点谈刚发业绩中国巨头阿里巴巴

今天重点：

●今晚（2月25日）美国股市盘前继续因俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势而退低。8时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌27.70点或0.65％，报4261.00点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也跌73.70点或0.53％，报13901.00点；道琼斯指数期货更是猛挫222.60点，报33001.20点。

●美国股市隔夜（周四）出现戏剧性逆转，摆脱了俄罗斯对乌克兰无端入侵的负面压力，全面回升，科技股更是领升。标准与普尔500指数隔夜回弹63.20点，闭市报4288.70点。重量级的道琼斯指数也上升92.07点，闭市报33223.83点。纳斯达克100指数更是大幅回弹3.44％或465.23点，以13974.83点收市。

●美国股市是在总统拜登宣布对俄罗斯实施严厉的新制裁后，开始出现转机。

●纳斯达克综合指数在隔夜盘中曾一度下跌达3.45％。但在大盘信息技术股和网络安全股显著回弹的带动下，该指数扭转整个走势，反而以超过3％的升幅收市。股市隔夜的波动之大，可想而知。

●美国交易所隔夜交易活跃，成交量是175亿2000万股，比过去20个交易日的平均121亿股成交量高出许多。

盘前交易重点：

●超微（Advanced Micro Devices）隔夜宣布，董事会已经批准了全新的80亿美元的股票回购计划，支持该股上升6.24％，闭市报116.61美元。今晚盘前该股也升0.46美元，截稿时报117.07美元。去年5月超微曾宣布40亿美元股票回购计划。根据该旧计划，公司已经回购了约30亿美元的超微股。

●美国奢侈品交易平台Farfetch隔夜发布业绩报告显示，第四季度每股盈利是0.03美元，与华尔街一般分析师预估的一致。本季度营业额是6亿6600万美元，而市场普遍预测则是6亿7690万美元。在宣布业绩后，该股在盘后猛起4.00美元或26.65％，报19.01美元。今晚盘前该股继续上升4.57美元，截稿时报19.58美元。

●戴尔科技（Dell Technologies）股价在该公司第四季度业绩令人失望之后，于盘后下跌约9.04％，报50.79美元。其每股盈利是1.72美元，也低过市场普遍预测的1.94美元。今晚盘前该股也继续跌5.20美元，截稿时报50.64美元。

●阿里巴巴隔夜收市后发布的业绩显示，其营业额这次的增长是十年来最慢的一次。今天下文我们就详细看看这个中国科技巨头刚刚发布的业绩报告。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、超微（Advanced Micro Devices）、英伟达（NVIDIA）和Palantir Technologies。截稿时，这些活跃股的股价起落参半。

虽然阿里巴巴的营业额同比增长10％，但这却是阿里巴巴近十年前上市以来，营业额增长最慢的一次。（法新社）

阿里巴巴（Alibaba）

（纽约股票交易所，股票代码：BABA）

中国科技巨头阿里巴巴隔夜发布的业绩其实一般，但是该股股价却一直在下跌。今晚盘前该股还是继续退低。其实说真的，阿里巴巴投资者在去年一年过得很艰难。

阿里巴巴隔夜在美国盘前交易就已经下跌6.5％。该集团在香港上市的股票在业绩公布前也下跌了6.7％。投资者是可以将其股下跌的原因，归咎于投资者对俄罗斯入侵乌克兰而做出反应，全球股市暴跌的连带影响，或是投资者都在抛售股票转而寻求黄金和债券为避风港等。毕竟业绩报告还没有出炉。

但是在隔夜股市收盘发布业绩报告后，阿里巴巴股也没有回弹之意。

阿里巴巴业绩报告显示，其营业额是381亿美元，每股盈利是2.65美元。息税摊销前盈利（EBITA）则是70亿美元，比市场之前预估的盈利少了10亿美元。不过其每股盈利则比预估的2.52美元来得高。

虽然阿里巴巴的营业额同比增长10％，但这却是阿里巴巴近十年前上市以来，营业额增长最慢的一次。这也显示该科技巨头在去年底开始面临业务增长明显放缓的影响。这个讯息也是本周四发布的业绩中，最让投资者担忧的部分。

截至去年年底，中国低迷的宏观经济状况和冠病疫情的死灰复燃，对消费者开支造成压力。而阿里巴巴的大部分收入是来自商家在平台上的广告。因此，如果卖家在消费者开销下降的情况下削减预算，阿里巴巴的收入也将会下降。

而阿里巴巴这方面的收入实际上已经比一年前下降了1％至157亿美元，是集团罕见的现象。调整后的盈利也比一年前下降了27％。

不过，阿里巴巴国际商务还是一个增长的领域。高盛（Goldman Sachs）的分析师也看好这个领域今后的发展。该业务上一季度的营业额同比增长18％至26亿美元，比预期的25亿美元来得高。

云端领域也是阿里巴巴另一个越来越重要的业务。根据业绩报告，其云端业务的年增长率达20％，营业额高达到31亿美元。

在去年5月间，阿里巴巴曾预估截至今年3月底的年度营业额将超过1460亿美元，同比增长近30％。但是在去年11月间，阿里巴巴宣布大幅削减了这个数字至20％到23％。而在刚刚的业绩发布会上，阿里巴巴没有对这个数字做出进一步说话，这令投资者有点失望。

在过去的一两年里，阿里巴巴的股东一直在起起伏伏的旅程中一路走来。自该股在2020年10月达到近310美元的峰值以后，接下来的路一直都在走下坡。投资者目睹去年阿里巴巴市值下跌一半，在本周四也只是以稍微高过100美元的价格收市，简直是2017年初以来的最低水平。

虽然这整个困境主要责任可以归咎于中国监管机构严厉措施，但是，这也显示阿里巴巴和不少中国科技同行都一样“站在错误一边”。

除了来自北京的压力外，阿里巴巴和其他在美国上市的中国科技股也面临来自华盛顿的压力。让这些中资公司变得“里外不是人”。

尽管如此，不少分析师仍然看好阿里巴巴。据FactSet的分析师，大多数经纪人将该股评级为买入，平均目标价为188.72美元。而在Tipranks的20位分析师当中，有18名给予该股“买入”的评级，两名给予“持守”评级，一年期限平均目标价为188.56美元。以周四闭市价100.07美元来看，这似乎意味着这个股还可能会有整80％的上涨空间。