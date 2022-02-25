马泰将开通海陆空VTL 吉隆坡曼谷航班先跑

（早报讯）马来西亚和泰国同意，开通吉隆坡和曼谷之间的航空疫苗接种者旅游通道（VTL）、黑木山—昔罗（Sadao）的陆路VTL，以及浮罗交怡—沙敦之间的海上VTL。

马国首相依斯迈沙比里今日（2月25日）在曼谷与泰国首相巴育举行会谈后，召开联合新闻发布会作出宣布。依斯迈是在泰国进行3天访问。

依斯迈说，马泰两国已同意加强机构层面的讨论，以便在不久的将来以VTL或泰国的Test & Go方式重新开放边界。

他说，两国最先会为已完成冠病疫苗接种者先开通吉隆坡和曼谷的航空VTL，并考虑在未来增加其他目的地。“我已和巴育首相就重开边界的必要性进行了商讨，我们同意加强机构层面的会谈，以开通两国边界。”

他说，VTL计划也将扩大，以开通黑木山—昔罗边界，包括马国半岛北部和泰国南部的所有移民、关税及检疫站（CIQ），以及浮罗交怡—沙敦之间的海上VTL。

“这当然将有助于恢复双边的经济和商业网络，尤其是在旅游业方面。”

依斯迈说，两人也讨论了马泰互联互通项目，建设连接黑木山移民、关税及检疫站（ICQS）和昔罗CIQ的公路网络。

“我们也讨论加快建设横跨兰斗班让—哥乐河第二座友谊桥，以及兴建彭加兰古堡（Pengkalan Kubor）和塔拜（Tak Bai）的新大桥，两人同意，相关部门可以加快这些项目的建设，以促进两国人民和货物的往来。”

他也说，两国重申致力于在印度尼西亚—马来西亚—泰国成长三角（IMT-GT）框架下加强马泰合作，特别是通过实施硬体连接项目（PCP），并在农业和农基工业、旅游和清真产品方面合作，实现2036年IMT-GT愿景。