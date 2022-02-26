美国大幅放宽室内口罩令

（早报讯）美国疾病控制与预防中心（CDC）大幅放宽室内口罩措施令，且适用于学校。此举意味着美国72%的社区居民在室内将无须再戴上口罩。

路透社报道，美国CDC周五（2月25日）发布的新指引不再聚焦于冠病传播速度，而是把重点放在地方住院病例、医院容量和感染率。

根据CDC之前的指引，美国95%的县正处于疫情高传播阶段，只有5%的县符合CDC解除室内口罩令的标准。

美国CDC主任瓦伦斯基在周五的记者会上说：“我们现在拥有更多工具来保护我们自己和我们的社区，这包括充足的疫苗和追加剂、更容易进行检测、更高质量的口罩，还有新的治疗法以及更好的通风设备。”

瓦伦斯基说：“随着我们的人口广泛取得免疫力，现在美国感染冠病重症的总体风险已普遍降低。”

依照新防疫政策，美国将根据医院容量和确诊病例把各地分为低风险、中风险和高风险三类地区。

美国CDC建议居住在中风险社区，且因免疫系统受损等原因导致其感染冠病并发症的风险升高的居民，询问他们的医生是否应该戴口罩。

不过，瓦伦斯基强调，旅客乘坐飞机、火车或巴士以及在机场和火车站还是得戴着口罩。

新指引不受任何冠病疫苗接种状态所限。新指引的有效日期将在3月18日结束，CDC将会持续更新指引。