乌克兰妇女对峙俄士兵 施以“诗意”诅咒

俄罗斯本月24日对乌克兰采取军事行动后，网传一则视频显示，一名乌克兰妇女愤怒地与一名全副武装的俄罗斯士兵对峙，并对其发起“诗意”的诅咒，要士兵在口袋里放乌克兰国花向日葵的种子，希望在他们死后，从他们身上长出向日葵。

乌克兰媒体Internews Ukraine旗下英文媒体UkraineWorld推特账号于24日发布21秒的视频。从这段21秒的视频，一开始可见一名乌克兰妇女正与俄罗斯士兵大声交谈，士兵穿着全套战斗装备，包括步枪和头盔。

这名妇女面对全副武装的士兵，丝毫没有害怕的迹象，还不断斥责那名士兵，而士兵全程也保持着冷静和克制。

根据推特帖文，该事件发生在乌克兰南部赫尔松州的城市黑尼切斯克（Henychesk），该州紧邻2014年被俄罗斯并吞的克里米亚。

随后，一名网民隔天在推特上发布该视频对话的文字实录。根据文字实录，妇女一开始询问该名士兵的身份。在士兵承认自己是俄罗斯士兵并在该地进行演习后，妇女开始用粗俗的语言问他在这里做什么。

随后妇女说，要让士兵在口袋里放一些向日葵的种子，并希望能在他们死后，从他们身上长出向日葵。妇女还抨击俄罗斯士兵是占领者、法西斯主义者。

视频中的俄罗斯士兵全程保持克制，要求妇女不要让情况升级并让她离开。

这则视频发出后获得世界多个媒体转发及报道，也引起网民热议。截至今天（2月26日），视频已获得670万次观看。许多网民在评论区称赞该妇女勇敢的行为，并称她为英雄。