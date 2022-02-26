乌总统泽连斯基：伙伴国家正提供武器

乌克兰总统泽连斯基周六（2月26日）发推文称，伙伴国家正向乌克兰提供武器，以帮助乌克兰与俄罗斯军队作战。乌克兰总统府同天宣布，乌俄停火谈判进程将于26日晚确定。

泽连斯基说，他与法国总统马克龙通电话，“来自我们伙伴国家的武器和设备正运往乌克兰的路上”。泽连斯基还称，现在是结束长期谈判和决定乌克兰欧盟成员国资格的关键时刻。

泽连斯基还说：“现在网络上有传言说，我要求乌克兰军队放下武器并撤退。我们不会放下武器，我们的武器就是我们的真理。我们将捍卫我们的土地和我们的国家。”

乌总统新闻秘书尼基福罗夫26日在面簿发文称，泽连斯基已准备好开始与俄罗斯谈判停火，基辅已与克里姆林宫就可能的地点和会谈日期保持联系。

乌克兰总统办公室主任顾问米哈伊洛·波多利亚克26日在记者会上说，基辅局势在乌军队和公民的控制之下。波多利亚克还称，26日晚些时候将决定乌俄停火谈判进程。

乌俄局势近期持续紧张。自俄罗斯总统普京24日决定在乌克兰顿巴斯地区发起特别军事行动后，乌克兰多地遭到俄军袭击。

据乌通社26日梳理报道，截至当日，乌罗夫讷、利沃夫及中部城市乌曼、西北部城市卢茨克拉响空中警报。早些时候，基辅、哈尔科夫、文尼察等地发布避难提醒，呼吁市民前往就近避难所。

另据塔斯社报道，俄罗斯国防部此前表明，俄罗斯没计划占领乌克兰。俄武装部队并未袭击乌克兰城市，而是以高精度手段摧毁军事基础设施，打击乌克兰防空设施、军用机场和航空部队，并未危及乌克兰平民安全。

此前据《华盛顿邮报》25日报道，有美国和乌克兰官员透露，美国准备帮助泽连斯基离开基辅。对此，泽连斯基25日晚上同几个助手一起拍摄视频上传社交网络时，强调自己仍在基辅市内指挥。

乌克兰全国目前已进入战时状态。为应对当前局势，据乌总统府官网称，泽连斯基24日晚发布总统令，宣布为期90天的全国总动员。

此外，泽连斯基已于同天下令组建最高统帅部，保障对乌克兰武装力量、其他军事编队以及护法机构的战略领导。