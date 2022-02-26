美国拟将俄罗斯排除在SWIFT外

美国正认真考虑是否将俄罗斯从环球银行金融电信协会（SWIFT）金融支付系统中剔除。

彭博社引述知情人士报道，拜登政府目前正讨论是否推动欧盟发出指令，将俄罗斯排除在SWIFT之外，但这个决定尚不急迫。

知情人士称，美政府官员正与联储局讨论此事，因为联储局为SWIFT的监管机构之一，此外与欧盟委员会的会谈也已开始进行。

据报道，将俄罗斯排除在SWIFT之外原本看似不太可能发生的事，但随着俄罗斯总统普京全面入侵乌克兰，美欧官员如今正寻求比最初公布制裁措施更严厉的惩罚手段。

知情人士称，转向SWIFT制裁的可能性一直无法确定，但与前阵子相比，实施该制裁的可能性已有所上升。

荷兰总理吕特及加拿大总理特鲁多周五（2月25日）已表明支持将俄罗斯排除在SWIFT之外。英国国防部长华莱士25日也称，英国希望将俄罗斯排除在SWIFT外，但若不是每个国家都同意，事情就会变得很困难。

两名参与审议的人士也透露，SWIFT管理层对于排除俄罗斯的想法越来越不抗拒，但讨论仍在进行中。

欧洲央行和欧盟委员会正评估此举对欧洲内部经济的影响，以便成员国就此做出决定。将俄罗斯从SWIFT系统中剔除需要27个欧盟成员国的一致赞同。