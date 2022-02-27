马国国会周一开会 反跳槽法案成焦点

（早报讯）马来西亚国会下议院将在明天（2月28日）复会，这是首相依斯迈沙比里去年8月上台以来的第二次国会。这次国会的议程重点包括朝野商议多时的反跳槽法案能否顺利过关，以及选出第二副议长。

根据国会下议院官网的信息，明天开始的第14届第5季第1次国会会议首项议程，是国家元首苏丹阿都拉为国会开幕并发布施政御词。这次国会会期共有16天，并将在3月24日闭幕。政府也将在此次国会讨论国家迈入地方性流行病阶段的各项措施。

国会下议院副议长与峇株巴辖区国会议员莫哈末拉昔今天（2月27日）证实，这次国会的议程包括遴选下议院副议长。“肯定有选举下议院副议长的议程，因为现在只有我一名副议长，我们还需要另一名副议长。”根据国会条例，国会下议院共有一名议长和两名副议长。

国会议长阿兹哈则说，此次国会开会的标准作业程序保持不变。这包括国会议员和国会职员必须在国会开始前三天进行核酸检测，国会议员的座位依然设置透明隔板以确保社交距离。

阿兹哈说，国会大厦2月24日开始为期两天的核酸检测，所有1474名国会职员、媒体人员和国会议员中，共有146人确诊冠病。另有183名国会议员没有进行此次核酸检测而是自行检测，下议院将在会议前获得他们的检测报告。此次会议并未限制议会厅内的议员人数，但他建议议员们轮流参加国会。