塔利班发表声明 呼吁乌俄保持“克制”

（早报讯）在一份讽刺意味显得额外凸出的声明中，阿富汗塔利班政府公开呼吁乌克兰和俄罗斯保持“克制”，通过和平对话解决当前的危机。

英国《独立报》报道，俄罗斯入侵乌克兰，各国发声谴责并祭出制裁，呼吁俄国停战。塔利班周五（2月25日）发表声明，要求俄罗斯和乌克兰停止暴力。阿富汗目前由塔利班掌握政权，而塔利班又是俄罗斯认定的恐怖组织，这让声明显得特别讽刺并掀起热议。

声明说：“阿富汗伊斯兰酋长国正在密切关注乌克兰的局势，并对平民伤亡的真实可能性表示关切。伊斯兰酋长国呼吁双方保持克制。所有各方都需要停止采取可能激化暴力的立场。”

声明中强调，阿富汗本着中立的外交力场，希望双方能够和平的透过对话解决，也喊话保护在乌克兰的阿富汗学生及移民。

塔利班的声明发布后遭到网络上的一连串讥讽。有舆论指塔利班在不到一年前才袭击阿富汗各地，并推翻喀布尔政府，此时却呼吁俄罗斯和乌克兰展现克制，简直荒谬。也网民讽刺说，塔利班的声明犹如在“刷存在感”、认为“塔利班没资格”在乌俄危机发言。

但有分析也指出，塔利班的声明呼吁“双方保持克制”，明显不是对俄罗斯行动的强烈谴责。

塔利班在美国接管阿富汗20年后在去年8月重夺政权，但联合国和国际社会至今仍不承认他们的合法地位。

俄罗斯在2003年将塔利班运动列入了“恐怖组织”名单，但该组织曾多次在莫斯科接待来自该运动的代表以参加会谈。俄罗斯总统普京曾表示，俄罗斯正朝着将塔利班运动从恐怖组织名单中除名的方向积极迈进。