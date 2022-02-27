马斯克称已为乌克兰启动“星链网络”

（早报讯）美国太空探索技术公司（SpaceX）首席执行官埃隆‧马斯克（Elon Musk）周六（2月26日）宣布，在乌克兰启动了“星链”服务，为其提供网络支持。

路透社报道，马斯克周六下午在推特上说，“星链服务现在正在乌克兰运行。更多终端已在运营行途中。”

“星链”（Starlink）是SpaceX公司的一项卫星宽带服务计划，通过在地球上空的预定轨道部署由1.2万颗卫星组成的巨型卫星星座、其中包括在近地轨道部署的1584颗卫星，搭建一个覆盖全球的互联网服务网络。

这项工作计划在2019年至2024年间完成，2020年已经开始在部分地区提供服务。

马斯克的决定是对乌克兰副总理兼数字化转型部长费奥多罗夫（Mykhailo Fedorov）的要求做出的回应。在马斯克发表该推文10小时之前，费奥多罗夫在推特上请求他为正处于危难中的乌克兰提供星链服务。

对于马斯克提供的帮助，费奥多罗夫随后在推特上致谢。

乌克兰互联网监测人员较早前表示，由于俄罗斯入侵，乌克兰的互联网连接的基础设施受到影响，特别是在战斗最激烈的乌克兰南部和东部地区。

卫星技术虽然部署成本极高，但可以为生活在农村或难以获得服务的地方的人提供互联网，这些地方没有光纤电缆和手机信号塔。当飓风或其它自然灾害使通信中断时，该技术也可以成为重要后盾。

马斯克曾在今年1月说，SpaceX有1469颗Starlink卫星在运行，272颗卫星即将进入运行轨道。