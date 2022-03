股神巴菲特给股东的信 肯定苹果的分量

(早报讯)股神巴菲特(Warren Buffett)上周六(2月26日)发布了他致伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)股东的年度信函。这位91岁的股市传奇人物在过去60年,每年都会风雨不改给股东写这一封信。这封年度信函已经成为全球投资者必读。

巴菲特说,他现在已经把科技巨头苹果(Apple)认定是伯克希尔哈撒韦的四大支柱之一。而伯克希尔哈撒韦就是巴菲特在过去50年中里,一步一步组合起来的旧经济里强而有力的企业。

在上周六发布的致股东的年度信函中,巴菲特将苹果列为‘我们的四大巨头’(Our Four Giants),甚至称苹果为仅次于伯克希尔的第二大‘最保险’的公司。他把苹果的成就归功于其首席执行官库克(Tim Cook)。

巴菲特在信中写道:“苹果杰出的首席执行官库克非常恰当地将苹果产品的用户视为他的‘初恋’,但他的所有其他拥护者也都从库克的管理风格中获益。”

巴菲特明确表示,他很喜欢库克的股票回购计划,以及它如何让苹果在投资者不必动一根手指头的情况​​下,增加在这家iPhone制造商的所有权。

巴菲特在信中说:“我们在苹果的持有权仅是5.55%,比一年前的5.39%高了一点。这种增持幅度听起来像是‘小土豆’,但是如果考虑到去年苹果每0.1%股权就相等于1亿美元营业额来看,情况并非如此。而且我们是在没有花费伯克希尔哈撒韦的资金下,获得我们的股权增长。可见苹果的股票回购起了很好作用。”

伯克希尔哈撒韦是在2016年,在巴菲特的投资副手库姆斯(Todd Combs)和韦施勒(Ted Weschler)的影响下开始购买苹果股票的。到2018年中,已经累计了苹果5%的股份,价值360亿美元。如今,苹果的投资价值超过1600亿美元,占伯克希尔股票投资组合的40%。

巴菲特说:“我们要了解的是,我们只把自苹果的股息计入伯克希尔哈撒韦报告中。去年,苹果支付了我们7亿8500万美元股息。然而我们在苹果盈利中的“份额”其实是达到了惊人的56亿美元。苹果保留的大部分资产来用在回购苹果股票,我们对此表示非常赞赏。”

巴菲特也把伯克希尔哈撒韦的成功,归功于他的铁路业务BNSF Railway(简称:BNSF)和能源部门Berkshire Hathaway Energy(简称BHE)。这两家公司都在去年取得了创纪录的盈利。

巴菲特说:“BNSF是我们的第三个‘巨人’,它仍然是美国商业的第一大动脉,是美国和伯克希尔哈撒韦不可或缺的资产。而BHE则已成为美国大部分地区的公用事业、风能、太阳能和输电领域的主导力量。”

巴菲特也说,许多人认为伯克希尔是一个庞大且拥有些奇怪的金融资产的集合体。事实上,伯克希尔拥有和经营的美国“基础设施”资产(在资产负债表上归类为财产、厂房和设备),比任何美国公司拥有和经营的都要多。这种‘霸权’从来不是他们的目标。然而,这却自然演变成今日的事实。

到年底,这些国内基础设施资产在伯克希尔的资产负债表上是1580亿美元。这个数字去年有增加,而且还会继续增加。因为巴菲特说,伯克希尔是会一直不断建设的。

此外,巴菲特也说,该公司在2021年总共支付了33亿美元所得税。而美国财政部报告的企业所得税总收入是4020亿美元。此外,伯克希尔还缴纳大量州税和外国税。因此,如果伯克希尔股东说‘I gave at the office’,那绝对是不容置疑的。(注:‘I gave at the office’是用于拒绝某人或某事捐款的短语。)

虽然身为全球十大亿万富豪,巴菲特在信中重申他们的政策是平等对待所有股东,不分大小。因此,他们不与分析师或大型机构进行讨论,而且每次都尽可能在周六早上发布重要的通讯,让股东和媒体能够在周一市场开盘前有足够的时间了解并吸收有关新闻和信息。

在结束信函之前,巴菲特说:“伯克希尔哈撒韦将于4月29日(星期五)至5月1日(星期五)在奥马哈举行‘资本家年度聚会’。奥马哈热切地等待着你,我也是。”

看来在等待三年后,今年股东们真的能够如愿以偿,和91岁的巴菲特和98岁的查理芒格副董事长在股东大会上面对面,在现场听他们精彩回答股东几个小时的问题了。

有兴趣看看股神给股东的完整信函,可到伯克希尔哈撒韦官方网站:https://www.berkshirehathaway.com/letters/2021ltr.pdf