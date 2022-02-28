战争是股市的地狱吗？历史借镜看分明

（早报讯）俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势在短期内加剧美国股市的疲软，搞得投资者人心惶惶。美国股市各大股指均受影响，接二连三跌入调整区域，甚至被熊市力量左右。可是另一天又回弹，下一天又跌谷底，反反复复。

如果历史是重大事件的见证人，那我们是否可以从历史中寻找一些答案呢？

美国纽约CFRA市场研究公司针对过去地缘政治事件总结的答案是，这些紧张对股市的影响是相对短暂的。CFRA分析了世界二战以来的24起地缘政治事件，发现标准与普尔500指数在这些事件之后，从峰值到谷底平均下跌了5.5％。

CFRA首席投资策略师斯托瓦尔（Sam Stovall）在给投资者的报告中说：“股市从地缘政治冲突事件开始到触底平均需要24天。但是，股市平均在28天后就能够收复了这些失地。”

另外，投资咨询服务Truist Advisory Services回顾了12个历史事件，包括：2003年伊拉克战争、1979年伊朗人质危机和1962年古巴导弹危机。标准与普尔500指数在12次事件发生后的一年里，有其中九次是走高的，平均涨幅为8.6％。

Truist Advisory Services联合首席投资官勒纳（Keith Lerner）说：“当你回顾地缘政治事件的历史时，就会发现它们往往只会对市场产生短期影响。只要它们不使经济陷入衰退，那么市场往往都会反弹。”

基于此，勒纳的结论是：“我们认为投资者不应单独对这个情况（俄罗斯和乌克兰事件）反应过度。”

再有，我们以波斯湾战争为借鉴。波斯湾冲突事件虽然真正的炮火冲突是1991年1月中至2月底的短短40多天，但是其口水战，或是说对股市的影响，是从1990年8月开始，一直持续到1991年2月底。在这段时间里，标准与普尔500指数不但没有下跌，反而还上涨了3.2％。而以30只股为准的道琼斯指数则在这个期间微跌0.6％。

根据这些历史，通常敌对行动开始后，股市会在不久后出现强劲反弹。波动性不仅趋于回到敌对行动威胁成为现实之前的普遍水平，而且在随后的一段时间内，波动幅度还是会保持在较小的范围内。

不过，华尔街还是有不少人担心，俄罗斯与乌克兰冲突加剧，对市场某些部分的打击和影响会持续更长的时间。

根据路透社称，摩根大通基金（JPMorgan Funds）首席全球策略师凯利（Michael Wilson）表示，俄罗斯入侵乌克兰将推高能源价格，同时造成其他大宗商品价格也跟着飙升。例如上周一（2月21日）油价便处于近七年高位。

他说：“能源价格进一步飙升在我们看来会破坏需求，并可能使几个经济体陷入彻底衰退。”

不论如何，肯定的是，市场投资者非常讨厌不确定性。虽然厌恶战争，但是往往在敌对行动正式开始以后，大部分的不确定性很快就会明朗化，这也就是股市通常会在冲突爆发后一阵子，就会飙升的原因。

虽然历史可作为借镜，股市在这次俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势是否会跟着历史这么走，只有走过才知道。