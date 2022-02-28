周一美市盘前因制裁加重全面退低 重点谈潮鞋店Foot Locker

今天重点：

美国今晚（2月28日）盘前各大股指期货均下跌。投资者急于适应俄乌局势新发展，包括欧美对俄罗斯的新制裁。

今晚8时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌60.10点或1.37％，报4324.50点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也跌177.90点或1.25％，报14011.30点；道琼斯指数期货更是猛挫427.80点，报33631.00点。

上周五市场从俄罗斯入侵乌克兰前的大幅抛售中连续第二天反弹。道琼斯指数上周五更是以自去年11月以来的最大单日百分比涨幅收市。

标准与普尔500指数上周五回弹95.92点，闭市报4384.62点。重量级的道琼斯指数猛升834.92点，闭市报34058.75点。纳斯达克100指数也大幅回弹1.53％或214.49点，以14189.16点收市。

美国交易所上周五交易保持活跃，成交量是124亿7000万股，比过去20个交易日的平均121亿股成交量稍微高出一些。

盘前交易重点：

美国法官裁定强生（Johnson & Johnson）子公司可以继续维持破产现状，间接避免了该公司面对的3万8000起有关婴儿爽身粉和其他滑石粉产品致癌的诉讼，直接带动强生股价上周五上涨5％。不过今晚盘前该股微跌2.49美元，截稿时报163.51美元。

俄罗斯概念股在盘前交易中全面下跌。Yandex、The Direxion Daily Russia Bull 2x Shares ETF、The VanEck Russia ETF和The iShares MSCI Russia Capped ETF全部下跌19％至22％之间。

大和资本（Daiwa Capital）上周将特斯拉（Tesla）的目标价从原本的980美元下调至900美元。特斯拉股价在今晚盘前交易中下跌0.93％至802.35美元。

Needham分析公司上周将Coinbase的目标价从原本的420美元下调至360美元。Coinbase股价在今晚盘前交易中下跌1.93％至173.42美元。

潮鞋店Foot Locker上周五发布业绩后猛挫30％。今天下文我们就详细看看这个球鞋零售商到底面对到什么业务挑战。

盘前活跃股按序：Plug Power、超微（Advanced Micro Devices）、特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）和Palantir Technologies。截稿时，这些活跃股的股价起落参半。

阿迪达斯（Adidas）、彪马（Puma）和新百伦（New Balance）这几个品牌会是Foot Locker今后的发展势头所在。（档案照片）

Foot Locker（纽约股票交易所，股票代码：FL）

（早报讯）上周五潮鞋店Foot Locker对自己全年的业绩预测黯淡。而它最依赖的耐克（Nike）业务正在迅速萎缩，导致该股股价因此而暴跌将近30％，突显这家球鞋零售商目前处在的一面倒依赖性的困境。

Foot Locker的最大球鞋供应商耐克（Nike），决定削减通过中间零售商销售球鞋，加大直接向客户销售的力度，使得Foot Locker在业绩发布会上不得不做出令人失望的前景预测。

Foot Locker在发布会上说，在本财年度里，耐克将占今年总采购量的不超过60％，比去年的70％和前年的75％都来得低。基于此，Foot Locker预测本财政年（截至明年1月底为止）的盈利和营业额双双都远远低过华尔街分析师普遍的共识。

该公司也预测，本财政年度的销售额将下降8％至10％。他们也预估每股盈利会在4.25美元至4.60美元之间。据市场研究分析公司Refinitiv，华尔街分析师对该股的每股盈利共识是6.49美元。

这个销售额下降数字其实是挺吓人的。因为今年美国的国内生产总值增长强劲，而且美国以外的许多经济体今年也会比去年更加开放，购物活动应该更蓬勃。今年各地的健身房和体育赛事的人流量相信都会高过去年。

除此之外，今年通货膨胀率相信会飙升至7％或以上。在这样的大环境下，就算销售量保持不变，照理按通胀走势，销售额还是会取得至少7％以上的增长的。

对此Foot Locker表示，它们正试图签署新的合作伙伴以便让它的商品更多样化，同时投资新的购物平台并在购物中心以外开设更多零售商店，以争取更多客户。

Foot Locker首席执行官迪翰逊（Dick Johnson）也在发布会上说：“我们将继续努力扩大我们的货品选择，包括继续扩大我们渗透不足的各个品牌。”

但是他们似乎没有信心把这些‘努力’显著反应在今年的业绩预测上。

另外，翰逊特也别点出阿迪达斯（Adidas）、彪马（Puma）和新百伦（New Balance）这几个品牌会是他们今后的发展势头。但是到目前为止，这些品牌与耐克真的还不能相提并论，也很难取代失去的耐克销售额。

在Tipranks的11位分析师当中，有五名给予该股“买入”的评级，七名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价为53.64美元。虽然以上周五的29.07美元收市价来看，这个目标价看似有吸引了，但是Foot Locker暂时给予投资者的感觉还是很脆弱的。

不过，一些市场人士则认为，业务分布在28个国家的Foot Locker，目前市盈率约为七倍，看来并不是太贵。如果可以吸引到耐克收购，那将会是股东的一大好消息。但是到目前为止，这毕竟也只是说说而已。