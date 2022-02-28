VTL入境马国者3月3日起 不必连续六天测冠病

（早报讯）马来西亚3月3日起进一步放宽入境管制，通过三个特定通道入境马来西亚的外国人，不必连续六天反复进行冠病检测。不过出发前两天及抵达马国时须接受核酸检测的规定不变。

通过陆路与航空“疫苗接种者旅游通道”入境马国的新加坡人将受益于这项调整。

卫生部长凯利昨天（2月28日）发布文告指出，马国冠病全国基本传染数如果持续下降，政府下来还会进一步放宽防疫程序及全面开放边境。

根据文告，入境管制获放宽的这三个特定通道包括马国与新加坡的陆路与航空“疫苗接种者旅游通道”（Vaccinated Travel Lane，VTL）、浮罗交怡国际旅行泡泡（Langkawi international travel bubble, LITB），以及一站式中心（One Stop Centre，OSC）的短期商务旅客。

目前的条例规定，透过这些通道入境马国的外国人不必隔离，但入境后的六天里必须反复检测冠病，并向当局呈报检测结果。

但3月3日放宽管制后，透过新马陆路与航空VTL入境马国的外国人，不必在入境后的第二、第四及第六天自行进行快速抗原检测，也不必由专业医护人员在第三及第五天进行快速抗原检测。透过浮罗交怡国际旅行泡泡入境马国的外国人，3月3日起，在离开浮罗交怡时也不必进行核酸检测。

凯利强调，上述新措施仅限通过这三个通道入境马国的外国人，若是以其他通道入境马国，仍必须沿用现有的程序和条例。