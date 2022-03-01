泽连斯基签申请加入欧盟文件 八国力挺欧盟高官冷处理

（早报讯）乌克兰总统泽连斯基周一（2月28日）在首都基辅签署了乌克兰申请加入欧盟的文件。八个中欧和东欧国家的总统表示支持，但欧盟高官持保留态度。

新华社报道，乌克兰总统新闻秘书尼基福罗夫当天在社交媒体上发文说，这份文件对乌克兰来说“具有历史意义”。当天早些时候，泽连斯基发表视频讲话，呼吁欧盟启动特殊程序，立即同意乌克兰加入欧盟。

另据路透社，来自中欧和东欧八个国家的总统周一发表联署信，公开呼吁欧盟成员国立即给予乌克兰欧盟候选国地位，并开启成员资格谈判。在这封信上签字的包括保加利亚、捷克、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、斯洛伐克和斯洛文尼亚的总统。

不过，欧盟周一对泽连斯基呼吁其启动特殊程序，立即同意乌克兰加入欧盟的反应冷淡。

欧盟外交政策负责人博雷尔说，申请加入欧盟的程序是一个漫长过程，可能需要“很多年的时间”。

欧盟委员会主席冯德莱恩星期天发表了乌克兰为欧盟的“一份子”，“我们要他们加入”的讲话，但她的发言人周一向媒体表示，冯德莱恩指的是乌克兰“是一个欧洲国家，‘我们要他们加入’的意思，指的是欧洲这个大家庭。”

2019年2月7日，乌克兰议会已通过宪法修正案，把乌克兰加入欧盟和北约作为国家基本方针写入宪法。